В ближайшие дни Москву ожидает новый пик жары — к выходным, 13 и 14 июля, температура воздуха поднимется до плюс 30-31 градуса, рассказал руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов в беседе с NEWS.ru.

По его словам, 10 июля в Москве установится менее жаркая погода нежели та, что была в первые дни месяца.

«Пройдет холодный фронт и ветер поменяется на северный, может, на северо-восточный. Из-за чего температура воздуха 10 июля уже не поднимется выше 25-27 градусов тепла», — пояснил Шувалов.

В последующие дни ежедневно будет прибавляться по градусу, и к 13-14 июля воздух прогреется до 30-31 градуса тепла. «Такие показатели на два-четыре градуса выше нормы», — отметил Шувалов.

По словам метеоролога, в выходные в столице поднимется небольшой ветер и будет достаточно высокое давление. Осадков, по прогнозу Шувалову, до конца недели не ожидается. Такая погода может привести к тому, что в лесах Подмосковья сложится «чрезвычайная» пожароопасная обстановка, отметил Шувалов.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что жаркая погода в Москве и Московской области сохранится как минимум до 20 июля. По ее словам, максимальная температура в этот период будет достигать плюс 30-31 градуса. В то же время в Москве преобладающими будут температурные значения в плюс 27-29 градусов, а по области — плюс 24-29.

Позднякова отметила, что ожидать осадков не стоит до середины июля. Согласно ее прогнозу, кратковременные дожди возможны на следующей неделе.

Жара также сохранится на юге европейской части России, отметила Позднякова. В частности, в Краснодарском крае до 11 июля прогнозируется до плюс 41 градуса. В Крыму средняя температура в ближайшие три дня будет превышать норму на семь градусов; в дневные часы воздух прогреется до плюс 33-38 градусов. До 11 июля в некоторых районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В некоторых регионах жара немного спадет за счет северного ветра. Речь в том числе идет о Калмыкии, где температура снизится на пять-семь градусов, а также о Нижней Волге — от Волгограда до Астрахани. Там столбики термометров опустятся с плюс 40 градусов до плюс 30.