Крым и Донбасс останутся российскими, а лидерам США, Франции и Германии придется признать поражение в противостоянии с Москвой. С таким мнением, высказанным пользователем соцсети Х, согласился ее владелец — американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX.

Маск ответил на публикацию другого пользователя, который заявил, что $60 млрд, которые США собираются выделить Украине, уже ничего не изменят в сложившейся «безвыходной ситуации», а лишь приведут к гибели «еще 100 тыс. украинцев».

«США и Европа проиграли эту войну. Настало время [лидерам США, Франции и ФРГ] Байдену, Макрону и Шольцу признать проигрыш. Россия сохранит Крым и часть восточной Украины. Ничто этого не изменит», — написал пользователь X.

«Правда. Вопрос только в том, сколько еще детей погибнет, прежде чем это признают», — прокомментировал Маск.

Позиция Маска

Предприниматель уже неоднократно выступал с прогнозами о том, что Москва одержит преимущество в вооруженном конфликте. В декабре прошлого года Маск соглашался с утверждением о том, что Украина потеряла Крым и восточные регионы «навсегда», а в дальнейшем может лишиться Харькова и Одессы.

В 2022 году Маск предлагал свой план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который раскритиковали в Киеве. План предусматривал, что Украина остается нейтральным государством, а Крым «формально входит в состав России, как это было с 1783 года — до ошибки [главы СССР Никиты] Хрущева».

В июле 2023 года Маск раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы, заявив, что «Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы». Миллиардер отмечал, что «ничего хорошего из этого не выйдет».

В октябре прошлого года Маск разместил в своем аккаунте в X мем, высмеивающий просьбы президента Украины помочь его стране, а в ноябре призвал украинского президента Владимира Зеленского «не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах» — «независимо от того, будет ли он вести диалог с [президентом России Владимиром] Путиным».

После того, как 9 февраля было опубликовано интервью американского журналиста Такера Карлсона с Путиным, Маск сообщил в соцсети X, что смотрит это видео. Сам Карлсон говорил, что Маск пообещал не удалять это интервью.

На Украине высказывания миллиардера неоднократно критиковали. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на мем Маска о Зеленском, называл любое «молчание или иронию» по отношению к Украине «поощрением российской пропаганды».