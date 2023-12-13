Украина потеряла Крым и восточные регионы «навсегда», а в дальнейшем может лишиться Харькова и Одессы, полагает американский предприниматель Илон Маск, основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец социальной сети Х (ранее Twitter).

Маск согласился с соответствующим прогнозом предпринимателя из США Дэвида Сакса, который написал в своем аккаунте Х:

«Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья. Если она не заключит мирное соглашение сейчас, то потеряет также Харьков, Одессу, оставшуюся часть Херсонщины и многое другое. Люди, размахивающие флагом, думая, что помогают Украине, просто расчленяют ее».

«Ваша оценка точна», — прокомментировал этот пост Илон Маск.

Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал договоры о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент Украины Владимир Зеленский после этого подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о невозможности переговоров с Россией.

Позиция Маска

Маск уже не впервые выступает с позиции, которую можно расценить как пророссийскую. В 2022 году он предлагал свой план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который был раскритикован в Киеве. Он предусматривал, что Украина остается нейтральным государством, а Крым «формально входит в состав России, как это было с 1783 года — до ошибки [главы СССР Никиты] Хрущева».

В июле Маск раскритиковал решение США передать Украине кассетные боеприпасы, напомнив, что «Америка всегда осуждала тех, кто использует кассетные бомбы». Миллиардер отмечал, что «ничего хорошего из этого не выйдет».

В октябре Маск разместил в своем аккаунте в соцсети X мем, высмеивающий просьбы президента Украины помочь его стране, а в ноябре призвал Зеленского «не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах» — «независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным».

В Киеве эти высказывания неоднократно критиковали. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, реагируя на мем Маска о Зеленском, называл любое «молчание или иронию» по отношению к Украине «поощрением российской пропаганды».