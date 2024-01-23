Прокуратура Новгородской области начала проверку после сообщений о вечеринке в ночном клубе в Великом Новгороде. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Проверка будет проведена «по публикации в сети интернет о возможных противоправных действиях якобы двоих несовершеннолетних девушек в одном из ночных клубов Великого Новгорода, где могли присутствовать и иные несовершеннолетние посетители». Будет «дана оценка соблюдению законодательства при осуществлении торгово-развлекательной деятельности, в том числе фактам реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, нахождению их в ночное время в развлекательном клубе и иного законодательства», отмечает прокуратура.

Ведомство также оценит действия родителей «по надлежащему воспитанию несовершеннолетних» и работу органов профилактики. По результатам проверки могут быть приняты меры реагирования.

По данным телеграм-канала Shot, речь идет о вечеринке Pretty Place Party в новгородском клубе «Пандора», которая прошла 20 января. На мероприятии присутствовала порноактриса и вебкам-модель Crazy Alisha, которая находилась на танцполе с обнаженной грудью. На вечеринке проводились «развратные конкурсы», в том числе на видео попал поцелуй двух девушек, пишет канал.

Crazy Alisha позже опубликовала видео, в котором сказала, что ей стыдно, поскольку в клубе были «в основном малолетки». По словам девушки, «можно было бы оправдаться, что я бухая или под чем-то, но это моя работа». При этом она отметила, что «одно дело, когда я с порнушниками или с вебкамщицами, а это обычные люди [в клубе]». «Навалила кринжа. Ну что делать, уже все сделано, моя работа такая», — говорит она на видео.

На странице Pretty Place Party во «ВКонтакте» вечером 22 января появился пост с российским триколором и буквой Z.

«Друзья, мы строго соблюдаем законы Российской Федерации. Мы полностью поддерживаем свою страну. Не верьте всему, что пишут в других группах! Очень много клеветы! <…> Мы строго против ЛГБТ* и всего, что идет против закона», — говорится в сообщении.

В конце декабря 2023 года большой резонанс вызвала «голая» вечеринка, устроенная в московском клубе «Мутабор» блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом «почти голый» (almost naked) посетили звезды российского шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Анна Асти, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) и другие знаменитости.

Вечеринка возмутила российских военных блогеров и политиков. Роскомнадзор усмотрел в кадрах с мероприятия признаки ЛГБТ*-пропаганды. Участникам вечеринки начали отменять концерты, а также вырезать сцены с ними из новогодних программ и фильмов. К Ивлеевой подали коллективный иск на 1 млрд рублей, но пока ни один московский суд его не принял.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России