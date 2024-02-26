Прокуратура Центрального окружного военного суда запросила шесть лет колонии для PR-специалиста из Екатеринбурга Ярослава Ширшикова, которого обвиняют в оправдании терроризма с использованием СМИ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за поста о гибели военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом сообщает «Коммерсантъ — Урал».

По данным издания, гособвинение также хочет запретить пиарщику вести телеграм-каналы в течение трех лет. Оглашение приговора Ширшикову должно состояться 27 февраля в 10 часов утра.

Ширшикова арестовали в апреле 2023 года, спустя две недели после взрыва в Санкт-Петербурге на авторском вечере Владлена Татарского, где погиб сам военкор и пострадали более 50 человек. Силовики усмотрели оправдание терроризма в публикации екатеринбургского пиарщика, в которой он назвал Татарского «отморозком». Дело на Ширшикова завели после обращения общественного движения «Зовъ народа» к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщал канал Baza.

Публикация Ширшикова прошла психолого-лингвистическую экспертизу, писало екатеринбургское издание It’s My City. По его данным, пост анализировала специалист УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова, которая также составляла заключение по делу об оправдании терроризма против режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук.

В ходе судебных слушаний в январе 2024 года Ширшиков признал свою вину и попросил суд отнестись к приговору для него более мягко. По словам обвиняемого, его пост содержал «личное эмоциональное высказывание» и был опубликован в тот момент, когда убийство Татарского еще не признали терактом.

Также Ширшиков во время слушаний отметил, что поскольку он занимается общественной деятельностью, то на свободе мог бы быть полезнее обществу и мог бы загладить свою вину. Кроме того, пиарщик заявил о готовности оплатить штраф до 1 млн рублей.