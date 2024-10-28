Окружная прокуратура Филадельфии 28 октября подала иск, пытаясь помешать контролируемому миллиардером Илоном Маском политическому комитету America PAC выплатить $1 млн избирателям в колеблющихся штатах, передает Reuters.

В исковом заявлении, поданном главным прокурором Лоуренсом Краснером в окружной суд общей юрисдикции Филадельфии, говорится, что раздача денежных вознаграждений Американским политическим комитетом Маска, который поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа, является «незаконной лотереей», побуждающей жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

Филадельфия является крупнейшим городом Пенсильвании, которая считается оплотом демократов, отмечает Reuters. Пенсильвания — один из семи колеблющихся штатов, избирателям которых предстоит определить исход выборов.

По словам Краснера, раздача денежных призов нарушает законы штата о защите прав потребителей. «Если их лотерейная схема не будет запрещена, она нанесет непоправимый вред жителям Филадельфии и других городов Пенсильвании и опорочит право общественности на свободные и справедливые выборы», — говорится в жалобе.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель America PAC отправил ссылку на последний пост группы в соцсети X, опубликованный после новостей о судебном иске. В посте упоминается житель Мичигана, получивший премию в размере $1 млн, и говорится, что новые награды будут вручаться ежедневно вплоть до выборов.

На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что раздача денег зарегистрированным избирателям, подписавшим петицию о свободе слова и праве на оружие, может нарушать федеральный закон. Эксперты-юристы, с которыми консультировалось агентство Reuters, разошлись во мнениях относительно того, нарушает ли эта раздача федеральные законы, согласно которым оплата или предложение оплаты человеку за регистрацию для голосования является преступлением.

«Кампания Трампа в значительной степени полагается на внешние группы для агитации избирателей, а это означает, что America PAC, основанный Маском — самым богатым человеком в мире, — играет огромную роль в выборах, которые, как ожидается, будут крайне неопределенными», — подытоживает Reuters.

Летом американская деловая газета The Wall Street Journal писала, что Маск намеревается жертвовать на предвыборную кампанию Трампа по $45 млн в месяц.