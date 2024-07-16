Предприниматель Илон Маск объявил о своих планах ежемесячно переводить $45 млн новому политическому комитету America PAC, который поддерживает предвыборную кампанию кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, America PAC был создан в июне 2024 года для регистрации избирателей, агитации за досрочное голосование и запроса бюллетеней для голосующих по почте жителей колеблющихся штатов. Собеседники WSJ ожидают, что первый взнос от Маска поступит в комитет в июле.

В числе других спонсоров America PAC — компания Palantir Technologies, братья-бизнесмены Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы, бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее супруг Джо Крафт, гендиректор угледобывающей компании Alliance Resource Partners. Сотрудниками комитета числятся сотни человек, отмечают журналисты.

О том, что Маск уже пожертвовал комитету существенную сумму, ранее писал Bloomberg со ссылкой на источники. Пожертвование поступило на счета America PAC после того, как Трамп обошел по объему собранных средств своего конкурента — действующего президента США Джо Байдена, провалившего первые теледебаты предвыборной гонки.

После покушения на Трампа 13 июля Маск заявил, что полностью поддерживает его президентскую кампанию, и пожелал политику скорейшего выздоровления. Когда в американских СМИ появились сообщения о том, что при обеспечении безопасности на митинге Секретная служба США полагалась на местных полицейских, миллиардер возложил на нее ответственность за случившееся.

В мае WSJ писала, что в случае победы Трампа на выборах Маск может получить должность консультанта в его правительстве — предположительно по вопросам, связанным с укреплением безопасности государственных границ и экономики.

WSJ обратила внимание, что Маск организовал «секретный ужин для десятка бизнесменов», где присутствовали основатель PayPal Питер Тиль и бывший министр финансов США Стивен Мнучин. По данным журналистов, участники встречи обсуждали возможность финансово поддержать Трампа, не привлекая внимания общественности.