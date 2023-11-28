Генеральная прокуратура запросила 13 лет колонии для бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по обвинению в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК) и незаконном хранении оружия (ст. 222 УК), пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Шуварина. Обвиняемого по тому же делу основателя фармкомпании «Биотэк» Бориса Шпигеля гособвинение просит приговорить к 12 годам за дачу взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Кроме того, прокурор просит назначить обоим наказание в виде штрафа, равного 17-кратной сумме взятки, отмечают «Ведомости». Шпигеля также требуют лишить ордена почета.

«Мы планируем выступить в прениях, как минимум. И разбить в пух и прах обвинения прокуратуры», — цитирует слова адвоката РБК.

Остальных фигурантов дела — супругу Шпигеля Евгению, гендиректора компании «Фармация» Антона Колоскова, родственника Белозерцева Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова — прокуратура требует приговорить к срокам от восьми до десяти лет лишения свободы, указывают «Ведомости».

Судебный процесс проходит в закрытом режиме в СИЗО «Матросская тишина» из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля.

Дело Белозерцева и Шпигеля

В марте 2021 года Борис Шпигель стал фигурантом уголовного дела. Ему, а также его супруге, предъявили обвинение в даче взяток в крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) на тот момент губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который вскоре после возбуждения уголовного дела был снят с должности.

Следствие отмечало, что бизнесмен передал губернатору 20 млн рублей, автомобиль Mercedes Benz и часы Breguet. Взамен на это, входящие в «Биотэк» компании, должны были получить преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарств и реагентов в медицинские учреждения Пензенской области.

«Биотэк» был основан Шпигелем в 1991 году. Помимо одноименного дистрибутора в группу входили два завода по выпуску лекарств — «Марбиофарм» в Йошкар-Оле и «Биодез» в подмосковном Лыткарине, а также аптечная сеть, включающая около 250 точек в Пензе, Нижнем Новгороде, Кирове и пензенский медицинский центр «Эскулап».

Белозерцева, в свою очередь, обвинили в получении взяток (ч. 6 ст.290 УК РФ), а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Кроме того, в деле фигурировало еще четверо участников, которые, по версии следствия, были посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). В апреле 2023 года СКР завершил расследование дела.

24 ноября Генеральная прокуратура России потребовала взыскать 9,9 млрд рублей с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм, в числе которых фармкомпании «БиоСамарФарм», «Биотэк», «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк», «Интермедфарм» и «Фармация». Примечательно, что иск подан к структурам, которые находятся в банкротстве. По мнению надзорного ведомства, указанные в иске ответчики получили деньги получены преступным путем.

Третьим лицом в деле указан Минздрав Пензенской области. Беседа по иску пройдет 12 декабря в закрытом режиме. Источник РИА Новости отмечает, что Генпрокуратура считает, что взысканные с ответчиков средства должны быть обращены в доход государства.