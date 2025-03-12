Прокурор запросил шесть лет колонии общего режима журналистке Надежде Кеворковой по двум эпизодам публичного оправдания терроризма или пропаганды терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает адвокат подсудимой Калой Ахильгов в своем телеграм-канале.

Обновление. Суд приговорил журналистку Надежду Кеворкову к штрафу в 600 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма. Ее освободили из-под стражи в зале суда.

По его словам, обвинение также настаивает на штрафе в размере 500 тыс. рублей и ограничении для подсудимой использования интернета на шесть лет.

К рассмотрению дела журналистки 2-й Западный окружной военный суд приступил 10 марта, подсудимая вину не признала. Максимальное наказание по предъявленной ей статье — семь лет заключения.

По данным следствия, Кеворкова нарушила закон, опубликовав в своем телеграм-канале текст погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля об одном из участников нападения на Нальчик в 2005 году. Второй эпизод связан с публикацией о движении «Талибан»*.

«После объяснений моих юристов я понимаю, что публикация имеет формальные признаки оправдания терроризма, но, повторюсь, я исходила из официальной позиции российских властей и президента [России Владимира] Путина», — отметила Кеворкова в последнем слове, которое приводит Общероссийское общественное движение «За права человека»**.

Как сообщает «Медиазона»**, перед заседанием адвокат Ахильгов заявил, что «если суд назначит ей штраф, для нас это будет сродни оправданию».

Как пишет РБК, в ходе заседания 12 марта сторона защиты, говоря о процитированной Кеворковой статье Джемаля о теракте в Нальчике в 2005 году, заявила, что материал был неоднократно перепечатан разными источниками и на официальном уровне не признан экстремистским. Кроме того, адвокат обвиняемой отметил, что опубликованные слова не принадлежат Кеворковой, она не выразила личное отношение к произошедшему, а значит, не преследовала цели публично оправдать терроризм.

Говоря о содержании второго поста от 2020 года о талибах*, сторона защиты напомнила, что в настоящий момент движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане, представляет из себя реальную политическую силу и регулярно взаимодействует с российским государством, а официальные лица публично сообщали о запуске процесса исключения запрещенного «Талибана»* из списка террористов.

Басманный суд Москвы арестовал Кеворкову по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в мае 2024 года. По данным «Медиазоны»**, судья приобщил к материалам дела личные поручительства за Кеворкову. Их подписали бывший муж журналистки, публицист Максим Шевченко, правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева и президент ассамблеи исламского бизнеса, отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

Защита также просила суд приобщить к материалам дела перечень заявлений о «Талибане»*, с которыми ранее выступали российские официальные лица, однако судья отказала в этом. В частности, адвокаты обращали внимание, что глава МИД России Сергей Лавров высказывался о движении как о части афганского общества, с которым «поддерживают контакты».

Как отмечала «Медиазона»**, Кеворкова сотрудничала со следствием, но вину не признала. Гособвинение связало необходимость ареста Кеворковой с тем, что она может скрыться, оказать давление на свидетелей или создать «искусственные доказательства невиновности».

Кеворкова — выпускница исторического факультета МГУ. В разное время она работала корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, сотрудничала с RT, «Новой газетой», «Независимой газетой» и другими изданиями. Автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина. Если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage. 13 мая 2024 года Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Кеворкову в реестр террористов и экстремистов.

*запрещенная в России террористическая организация

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов