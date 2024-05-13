Росфинмониторинг внес арестованную журналистку Надежду Кеворкову в реестр террористов и экстремистов. Соответствующая информация появилась в перечне ведомства в понедельник, 13 мая.

В соответствии с российским законодательством банки замораживают средства попавших в перечень Росфинмониторинга лиц и приостанавливают обслуживание.

Басманный суд Москвы 7 мая арестовал Кеворкову на два месяца — до 6 июля, по уголовному делу об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По версии следствия, она разместила в телеграм-канале публикацию, которая содержит признаки оправдания деятельности участников движения «Талибан»*.

Как отмечал адвокат обвиняемой Калой Ахильгов, в основу уголовного дела легли два эпизода, связанные с размещением постов в телеграм-канале журналистки. Речь идет о тексте погибшего в Африке журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик в 2005 году и публикации от 2021 года, которая, по версии следствия, оправдывает деятельность талибов*.

По данным «Медиазоны»**, судья приобщил к материалам дела личные поручительства за Кеворкову. Их подписали среди прочих бывший муж журналистки, публицист Максим Шевченко, правозащитница и член СПЧ Ева Меркачева и президент ассамблеи исламского бизнеса, отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

Защита также просила суд приобщить к материалам дела перечень заявлений о «Талибане»*, с которыми ранее выступали российские официальные лица, однако судья отказала в этом. В частности, адвокаты обращали внимание, что глава МИД России Сергей Лавров высказывался о движении как о части афганского общества, с которым «поддерживают контакты».

Кеворкова сотрудничает со следствием, но вину не признает, отмечала «Медиазона»**. Необходимость ареста Кеворковой гособвинение связало с тем, что она может скрыться, оказать давление на свидетелей или создать «искусственные доказательства невиновности».

Кеворкова — выпускница исторического факультета МГУ. В разное время она работала корреспондентом в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе, сотрудничала с RT, «Новой газетой», «Независимой газетой» и другими изданиями. Автор книг «Палестина. Сопротивление», «Палестина. Если мне надо будет умереть» и «Если я забуду тебя, Иерусалим». В 2010 году была номинирована на премию International Women of Courage.

Сын Кеворковой, журналист Василий Полонский, настаивает на ее невиновности. На следующий день после ареста матери он сообщал, что женщина «очень бодрая и передает всем привет».

«Сейчас в одиночной камере на карантине. Видимо, там пробудет 2 недели. Очень холодно в камере. Мы сегодня отправили посылку, отправили продукты и вещи. В Печатниках сидит еще [блогер Елена] Блиновская, из-за этого очень медленно идут все письма и возможно передачи (ей очень много пишут ее фанатки)», — отметил Полонский в своем телеграм-канале.

Он попросил писать письма его матери, несмотря на возможные сложности в СИЗО с отправкой корреспонденции.

* запрещенная в России террористическая организация

** внесено Минюстом в реестр иноагентов