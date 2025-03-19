Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка рассказала правоохранителям, что следовала командам телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники», — сказали в ведомстве.

В краевой прокуратуре отметили, что школьница ночевала у своих новых знакомых в городе Назарово.

Девушка пропала 18 марта, после чего ее родители получили видеозапись, на которой школьница сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «Вагнером» и неким «дядей Юрой по прозвищу Комар», которого она якобы обманула на 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». Она попросила перевести за свой выкуп 500 тыс. рублей.

«Сильно хочу домой»: что известно о похищении 15-летней школьницы из Ачинска

На следующий день родители школьницы получили новое видео, на котором девушка называет дату и время, говорит, что с ней все хорошо и она хочет домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В поисках школьницы были задействованы более 150 человек.

Девушку нашли 19 марта в квартире дома в соседнем городе Назарово, ее жизни ничего не угрожает. Школьницу доставили в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.