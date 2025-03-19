Пропавшая в Ачинске 15-летняя девушка рассказала правоохранителям, что следовала командам телефонных мошенников. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Со слов девушки, ее вели телефонные мошенники», — сказали в ведомстве.

В краевой прокуратуре отметили, что школьница ночевала у своих новых знакомых в городе Назарово.

Девушка пропала 18 марта, после чего ее родители получили видеозапись, на которой школьница сидит в слезах на кладбище и просит прощения перед «Вагнером» и неким «дядей Юрой по прозвищу Комар», которого она якобы обманула на 300 тыс. рублей «под предлогом бронежилета». Она попросила перевести за свой выкуп 500 тыс. рублей.

На следующий день родители школьницы получили новое видео, на котором девушка называет дату и время, говорит, что с ней все хорошо и она хочет домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении несовершеннолетнего (п «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). В поисках школьницы были задействованы более 150 человек.

Девушку нашли 19 марта в квартире дома в соседнем городе Назарово, ее жизни ничего не угрожает. Школьницу доставили в следственный отдел для установления всех обстоятельств произошедшего.