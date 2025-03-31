В ночь на 31 марта в Литве завершилась поисково-спасательная операция по извлечению из болота пропавшего после военных учений бронетранспортера M88 Hercules, в котором находились четверо военнослужащих армии США. Генпрокуратура Литвы начала предварительное расследование по факту возможной гибели солдат, сообщает LRT со ссылкой на официальных лиц.

Официальных сообщений от пресс-службы Пентагона о гибели пропавших военнослужащих армии США пока нет.

По данным министра обороны Литвы Довиле Шакалене, поисково-спасательную операцию по извлечению бронемашины завершили в ночь на понедельник, 31 марта, в 4:30 (мск).

Шакалене добавила, что на месте происшествия работают следователи США, а также литовская военная полиция. Министр обороны уточнила, что в ведомстве пока не могут предоставить «более подробную информацию о текущей ситуации».

«Информации о солдатах нет, но у нас есть строгая договоренность, что первой об этом сообщит американская сторона», — сказала Шакалене.

В 11:36 (мск) генпрокурор Литвы Нида Грускене заявила, что на место происшествия с американским бронетранспортером M88 Hercules выехал прокурор. Как уточнила Грускене, расследование ведет Генеральная прокуратура страны.

«Начато досудебное расследование для установления причин смерти (военных — Прим. RTVI)», — заявила она.

26 марта новостной портал Lrytas сообщал о гибели четверых американских военнослужащих в Литве после завершения тактических учений на центральном полигоне армии страны в Пабраде. Объединенное командование Вооруженных сил США в Европе и Африке также заявило о пропаже четырех американских солдат в Литве.

27 марта представитель Пентагона не подтвердил сообщения о гибели четырех военнослужащих на учениях в Литве. «Поиски пропавших солдат продолжаются», — отметил представитель Сухопутных войск США.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пропавшие без вести американские военные погибли. Однако в самой организации не подтвердили слова генсека. Позже министр обороны Литвы Шакалене сказала, что поисково-спасательная операция на месте вероятной гибели четырех американских солдат продолжается.