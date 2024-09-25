Роман Мадянов, скончавшийся в возрасте 62 лет, был уникальным человеком, рассказал RTVI режиссер Александр Котт, у которого актер снялся в фильме «Чук и Гек. Большое приключение».

«Я его снимал один раз. Это был уникальный человек. Я, наверное, не имею права о нем говорить, потому что мы не были ни друзьями, ни кем. Один раз он у меня вспыхнул, всех покорил. Знаете, пришел, просиял и ушёл, но его дух еще долго витал над нами. Господи, как жалко. Очень, очень жаль», — сказал Котт.

О смерти Мадянова сообщила телеведущая и актриса Екатерина Стриженова. По данным телеграм-канала Shot, причиной стало онкологическое заболевание. Официально эта информация не подтверждалась. В марте «Московский комсомолец» писал, что актера экстренно госпитализировали из-за проблем, связанных со злокачественными новообразованиями в легком.

Роман Мадянов снялся в десятках фильмов и телепроектов, среди которых «Дальнобойщики», «Солдаты», «Убойная сила», «Участок», «Дети Арбата», «Штрафбат», «Есенин», «Ирония судьбы. Продолжение», «Каникулы строгого режима», «Елки 2», «Мосгаз», «Легенда №17», «Левиафан», «Поддубный», «СуперБобровы», «Домашний арест», «Зулейха открывает глаза», «Гардемарины 1787», «По щучьему веленью» и многие другие.

В середине сентября с его участием вышел второй сезон сериала «Исправление и наказание» с его участием и Анной Михалковой в главной роли, а 31 декабря российские телезрители должны были увидеть артиста в новогодней комедии-пародии «Небриллиантовая рука» на ТНТ.