Полиция задержала в Ереване 273 участника акций протеста, сообщает 27 мая «Sputnik Армения» со ссылкой на пресс-службу МВД. В ведомстве заявили, что задержанные «не выполняли законные требования полиции». Протестующие выступают за отставку премьер-министра республики Никола Пашиняна.

News.am утверждает, что силовики задерживали демонстрантов «без всякой причины». Среди задержанных оказался член оппозиционной фракции «Армения» Ашот Симонян, который своей машиной перекрывал одну из улиц в центре столицы, пишет ТАСС. Агентство отмечает, что полиция задержала его вопреки закону о депутатской неприкосновенности.

Телеграм-канал Armenian Life опубликовал кадры, на которых видно, как силовики окружили Симоняна. Канал пишет, что сотрудники полиции избили депутата. Позднее Armenian Life уточнил, что по факту избиения парламентария в Ереване назначено служебное расследование в управлении внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД.

Помимо Симоняна, среди задержанных — депутат фракции «Армения» Артур Саркисян, певец Арсен Григорян, а также Игорь Хачатуров, сын экс-генсека ОДКБ и бывшего начальника генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова. «Sputnik Армения» пишет, что Григорян в ходе задержания получил травму ноги, после чего мужчину госпитализировали.

Акции протеста в Ереване и других городах проходят с раннего утра 27 мая. Как указывает «Sputnik Армения», сторонники движения «Тавуш во имя родины» во главе с архиепископом Багратом Галстаняном блокировали трассы — Ереван-Аштарак, Ереван-Армавир, Ереван-Гюмри — и несколько проспектов и улиц в городе.

Сам Галстанян перекрыл черным внедорожником перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова. Портал News.am писал, что полиция пыталась сдвинуть с места его автомобиль.

Всего, по данным News.am на 9:35 по местному времени (8:35 мск), в Ереване было заблокировано 28 проспектов, улиц и шоссе. Спустя полтора часа полиция заявила, что все улицы армянской столицы открыты для движения.

В то же время местные телеграм-каналы продолжают публиковать кадры, на которых граждане перекрывают участки дорог в городе и за его пределами. В частности, канал «Священная битва» пишет, что автомобилисты заблокировали участок Торосгюх на трассе Гюмри-Ашоцк, а также Южные ворота Еревана в обе стороны.

Протесты в Армении начались в апреле. Протестное движение возглавляет предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Демонстрации проходят после достижения договоренности между Ереваном и Баку о делимитации границы в Тавуше. Действующий премьер Армении Никол Пашинян говорил, что такой шаг необходим для избежания нового конфликта с соседним государством.

В результате под контроль Азербайджана перешли четыре села в районе Тавушской области. Протестующие выступают за импичмент Пашиняна, не соглашаясь с передачей сел Баку.

26 мая армянская оппозиция выдвинула Галстаняна на пост премьера Армении. Сам архиепископ обратился к католикосу Гарегину II с просьбой отстранить его от служения из-за намерения баллотироваться на пост главы кабмина.

Галстанян призвал своих сторонников с 27 мая дня выходить на мирные акции неповиновения, если Пашинян не уйдет в отставку. В правительстве Армении архиепископа и поддерживающих его людей назвали «провокаторами».