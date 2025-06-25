Против называющего себя секс-гуру Алекса Лесли (Александра Кириллова) возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК по Москве. Его подозревают в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

«По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — говорится в заявлении ведомства.

В 2019 году Кириллов был осужден в Таиланде на 1,5 года условно за организацию нелегального секс-тренинга. Вместе с ним такой же срок получила Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). В 2018 году бизнесмен Олег Дерипаска взыскал с них через суд по 500 тыс. рублей за публикацию аудиозаписей его разговоров.

25 июня депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что направила главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с участниками так называемого «тренинга по уверенности». Последние, отмечают парламентарий, пристают к девушкам на улицах и снимают это на видео.

«Все это — под руководством мужчины, который называет себя “тренером по отношениям”. Девушки уже подают заявления в полицию. Но пока реакции не последовало», — сообщила Горячева.

Она добавила, что организатор курса называет эти действия «прокачкой стержня», добавляя: «Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу?».

«Такие действия — это не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нужно проверить, есть ли в действиях организатора признаки подстрекательства к преступлению. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за «личностный рост». И чтобы жертвы боялись заявить о нарушении своих прав, потому что их высмеивают, не верят или называют такое поведение нормой», — подчеркнула депутат.