Против называющего себя секс-гуру Алекса Лесли (Александра Кириллова) возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК по Москве. Его подозревают в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ).
«По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении жительниц столицы противоправные действия сексуального характера. Указанное было запечатлено на видео», — говорится в заявлении ведомства.
В 2019 году Кириллов был осужден в Таиланде на 1,5 года условно за организацию нелегального секс-тренинга. Вместе с ним такой же срок получила Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка). В 2018 году бизнесмен Олег Дерипаска взыскал с них через суд по 500 тыс. рублей за публикацию аудиозаписей его разговоров.
25 июня депутат Госдумы Ксения Горячева сообщила, что направила главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации с участниками так называемого «тренинга по уверенности». Последние, отмечают парламентарий, пристают к девушкам на улицах и снимают это на видео.
«Все это — под руководством мужчины, который называет себя “тренером по отношениям”. Девушки уже подают заявления в полицию. Но пока реакции не последовало», — сообщила Горячева.
Она добавила, что организатор курса называет эти действия «прокачкой стержня», добавляя: «Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу?».
«Такие действия — это не тренинг, не флирт, не свобода самовыражения. Это насилие. Нужно проверить, есть ли в действиях организатора признаки подстрекательства к преступлению. Нельзя, чтобы агрессия и домогательства выдавались за «личностный рост». И чтобы жертвы боялись заявить о нарушении своих прав, потому что их высмеивают, не верят или называют такое поведение нормой», — подчеркнула депутат.
Кроме того, просьба проверить организаторов этих тренингов поступила и к главе МВД России Владимиру Колокольцеву. Автор обращения — депутат Госдумы Яна Лантратова. Парламентарий подчеркнула, что действия так называемых «пикап-коучей», которые в рамках «телесных тренингов» публично призывают мужчин к домогательствам, мотивируя их «взять на себя инициативу», «трогать женщин», «проверять границы» и «записывать реакции на видео», являются систематическими нарушениями прав и свобод женщин.
Ранее в центре Москвы несколько девушек подверглись домогательствам. По данным телеграм-канала «Осторожно, Москва», известно минимум о восьми случаях за последние несколько дней, когда незнакомца домогались девушек в Москве. Одна из пострадавших была несовершеннолетней.
По данным СМИ, это произошло после тренингов Лесли. Сам он заявил, что девушки остались недовольны, потому что пикаперы действовали неправильно.
Сам Кириллов заявлял, что если бы эта история произошла в США или Германии, то она могла «бы перерасти в серьезный резонанс с серьезными последствиями: «К счастью, мы пока что в России». По данным СМИ, сейчас мужчина находится за пределами России.