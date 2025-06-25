Несколько девушек пожаловались на домогательства в центре Москвы: мужчины подходили к ним, хватали их за ягодицы и все снимали на видео. Пострадавшие обратились с заявлениями в полицию. В домогательствах заподозрили фанатов пикапера Алекса Лесли (Александра Кириллова). Тот отругал своих подписчиков: они все делают «неправильно», поэтому дамы и недовольны. Что известно о скандальном «флешмобе» и что грозит его участникам — в материале RTVI.

«Это не был просто шлепок»

О первых случаях домогательств стало известно 24 июня. В центре Москвы мужчины подходили к девушкам, хватали их за ягодицы, делали непристойные предложения и убегали. Все это снималось на смартфоны.

Одна из пострадавших — 22-летняя студентка Полина Хохлома — рассказала, что 22 июня на Китай-городе к ней подошли двое мужчин и предложили познакомиться. Девушка отказалась, но один из молодых людей встал на ее пути и схватил за ягодицы.

«Это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Я начала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась, никогда не сталкивалась раньше с физическими домогательствами», — цитировал ее Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Студентка обратилась в полицию. Пока она писала заявление, туда с таким же заявлением обратилась еще одна девушка. По ее словам, полицейский посмеялся над жалобой и заявил, что такие ситуации «решаются по-другому» — можно было просто «дать леща и пойти дальше».

Другая пострадавшая рассказала, что незнакомец преградил ей путь, хватал за ягодицы и делал непристойные предложения среди толпы, люди его не смущали. Похожие случаи происходили на Покровке, Тверском и Чистопрудном бульварах.

Пикаперы домогались в том числе и до несовершеннолетних девушек. Мать 17-летней школьницы рассказала, что ее дочь обнял сзади незнакомый молодой человек. По ее словам, девушка «высокая, но у нее еще детское лицо», и одета она была скромно — в черные широкие джинсы, длинную футболку и фланелевую рубашку.

Сейчас потерпевшие готовят коллективный иск в суд и обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

«Много секса в эти выходные, она даст!»

В домогательствах к москвичкам заподозрили фанатов «секс-гуру» Алекса Лесли. В 2010-е он проводил тренинги по «раскрепощению» при знакомстве с девушками, напомнил «Москвич Mag».

Недавно мужчина запустил «Телесный тренинг» со следующим описанием: «Много секса в эти выходные, она даст! Сейчас лето — самый сезон. Сейчас самое время присоединиться к нашей команде и снять всех девушек. Сегодня стартует телесный тренинг. <…> Давай с нами!»

Участникам Лесли велел подойти к 30 незнакомкам и схватить их за ягодицы. Среди других «заданий» — предложить заняться сексом в туалете и ряд других непристойностей. Когда в соцсетях появились реакции возмущенных девушек, коуч отругал своих учеников:

«Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там ******* ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — заявил «секс-гуру».

Как отреагировали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова попросила министра внутренних дел Владимира Колокольцева провести проверку по факту домогательств и принять меры в отношении организатора этих курсов, сообщила Ксения Собчак.

«В одном из видео человек, называющий себя “гуру соблазнения”, учит своих последователей хватать женщин за интимные части тела и объяснять это “социальным экспериментом” <…> Прошу принять меры реагирования, направленные на пресечение подобных преступлений и защиту прав женщин в общественных местах», — говорится в обращении депутата к министру.

Член думского комитета по защите семьи и детей Виталий Милонов объяснил задания, которые раздает Лесли своим подписчикам, особенностями его психического состояния. Он считает, что блогера опасно выпускать на улицу. «И самое лучшее будет, конечно, не просто изоляция этого гражданина, а изоляция с принудительным лечением», — заявил депутат «Газете.Ru».

Кроме того, депутат из комитета Госдумы по просвещению Ксения Горячева обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Лесли и его тренинги.

«Могут не доехать до суда»: что грозит пикаперам за домогательства

Мужчин, которые приставали к девушкам в столице, могут привлечь к уголовной ответственности, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин. По его словам, поступки пикаперов могут квалифицировать как насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ) и понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ).

Но даже без возбуждения уголовного дела, добавил эксперт, такое поведение может повлечь за собой серьезные последствия в российских реалиях — например, если домогательствам подвергнется уроженка одной из северокавказских республик.

«Если, не дай бог, пострадает девушка из семьи, проживающей в какой-нибудь из кавказских республик, где есть свое представление о правилах и этика поведения, то, я боюсь, эти участники так называемых флешмобов могут, что называется, и не доехать до суда», — предупредил Жорин.

Кто такой Алекс Лесли

Александр Кириллов родился в 1982 году в Витебске, потом переехал в Москву, окончил мехмат МГУ, является гражданином РФ. В 2006 году выпустил книгу «ЖЖизнь без трусов», в которой учил мужчин, как «вытащить девушку из директа в свою постель». Через два года издал еще одну книгу — «Новая ЖЖизнь без трусов», а в 2009 году — инструкцию для пикаперов «Угнать за шестьдесят секунд: секреты успешных знакомств».

В 2010-х годах Лесли стал популярным блогером, у него появился круг фанатов. Широкий круг аудитории узнал о нем, когда в соцсетях начали появляться ролики с участием девушек, занимавшихся сексом в публичных местах и выполнявших другие унизительные задания. Кирилов утверждал, что это его «ученицы». Среди них была Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), которая называла его «гуру» и «учителем», а себя позиционировала как «охотницу на миллиардеров».

В конце февраля 2018 г. Рыбку и Лесли задержали в Таиланде за незаконные секс-тренинги. Их заподозрили в нарушении миграционного законодательства и нелегальной трудовой деятельности. Находясь в миграционном центре в Бангкоке, Рыбка заявила, что располагает данными о якобы вмешательстве России в ход президентских выборов в США. До этого они с Лесли просили в Штатах убежища.

В январе 2019-го суд в Таиланде приговорил их к условным срокам, после чего обоих депортировали, а по прилету в Шереметьево задержали по статье о вовлечении в проституцию, после чего отправили в СИЗО.

22 января 2019 г. Рыбку и Лесли освободили из-под стражи под обязательство о явке. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МИД республики заняться освобождением Вашукевич. Вскоре и она, и ее наставник вышли на свободу.