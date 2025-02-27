Против 75-летнего сотрудника Сибирского отделения РАН возбудили дело о теракте (ч. 1 ст. 205 УК). Мужчину подозревают в поджоге трех банкоматов в Новосибирской области, пишет NGS.RU со ссылкой на главу регионального управления МВД Андрея Кулькова, выступавшего на сессии заксобрания.

По версии следствия, мужчина поджег банкоматы в декабре 2024 года. К этому сотрудника СО РАН принудили мошенники, которые похитили у него большую сумму денег. Как отмечает «Инцидент Новосибирск», злоумышленники воздействовали на пенсионера различными способами и утверждали, что вернут похищенные средства после того, как он совершит поджог. В итоге он согласился.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что банкоматы сотрудник СО РАН поджег на Морском проспекте в Академгородке 21 декабря, передает NGS.RU. В этот день телеграм-канал «Ненаучный Городок» опубликовал фотографии с поврежденными банкоматами, которые вывозили из отделения «Сбербанка». По информации местных жителей, около полуночи рядом с местом происшествия стояли машины полиции и Росгвардии.

В конце декабря 2024 года россияне совершили более 10 поджогов в общественных местах. Один из подрывов произошел 21 декабря в московском ТЦ «Форт». Mash писал, что его устроила пенсионерка, которая предварительно перевела «украинским кураторам» 120 тыс. рублей. После чего они якобы заставили ее пойти в торговый центр и устроить подрыв.

В тот же день аналогичные инциденты произошли в подмосковном Королеве, где 63-летний мужчина взорвал фейерверк в МФЦ, а также в химкинском отделении «Почты России». Посетители успели вовремя эвакуироваться, поэтому никто не пострадал.