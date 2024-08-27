ФСИН приняла решение поощрить заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области, которые в ситуации с захватом заложников 23 августа оказали помощь сотрудникам колонии и не пошли на поводу у бунтовщиков. Об этом говорится на сайте службы.

«Руководством ФСИН России принято решение о поощрении осужденных ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области, оказавших 23 августа 2024 года помощь сотрудникам и осужденным, взятым в заложники, а также осужденных, которые не поддались на провокации бандитов, проявили выдержку и сознательность, соблюдая установленные правила и дисциплину», — сказано в пресс-релизе.

Начальнику УФСИН России по Волгоградской области поручено довести информацию до осужденных в установленном порядке.

23 августа заключенные ИК-19 захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Нападавшие, среди которых были двое граждан Узбекистана и двое уроженцев Таджикистана, объявили себя «моджахедами Исламского государства»*. Трое из них были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

Нападавшие в течение нескольких часов удерживали сотрудников колонии и осужденных, требуя автомобиль, оружие и освобождения своих соотечественников из ШИЗО. Свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

Во время штурма колонии четверо нападавших были убиты снайперами, заложников освободили. В результате ЧП погибли четверо сотрудников колонии, еще четверых госпитализировали. Телеграм-каналы Baza и Shot писали о смерти четырех осужденных, которых захватили нападавшие. Во ФСИН это не подтверждали.

СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* Организация «Исламское государство» (ИГ) признана в России террористической и запрещена