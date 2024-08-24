Двое сотрудников ФСИН, которые пострадали 23 августа во время захвата заложников в исправительной колонии строгого режима (ИК-19) под Волгоградом, находятся в реанимации. Их состояние оценивают как тяжелое, рассказала главврач Волгоградской областной клинической больницы (ВОКБ) № 1 Наталия Кушнирук.

Еще двое пострадавших остаются в медицинских учреждениях Волгограда в состоянии средней степени тяжести, добавила она. «Они продолжают получать весь комплекс необходимой медпомощи», — заверила Кушнирук.

По данным телеграм-канала Shot, в тяжелом состоянии находятся начальник колонии Андрей Девятов и сотрудник Алексей Лыгин. Канал утверждает, что Девятова захватчики ударили бутылкой и молотком по голове — его в реанимацию в ВОКБ доставили на вертолете санавиации. Лыгина, по данным Shot, уже прооперировали.

Также госпитализированы сотрудники ИК Роман Пономарев и Юрий Маврин. «Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У пострадавших ножевые ранения», — пишет телеграм-канал.

«Колония уже работает штатно»

ИК-19 в Волгоградской области работает в штатном режиме, заявили РИА Новости во ФСИН. При этом следственные действия там продолжаются. На опубликованных агентством кадрах видно, что у колонии дежурят силовики.

«Известия» отмечают, что в ИК-19 усилены меры безопасности: на входе стоит человек в бронежилете и каске, а внутри по-прежнему работает спецназ.

«Судя по всему, приехали представители главка и проводят разбирательство — как так вышло, что у заключенных в руках оказалось оружие, и они смогли совершить вчерашнее преступление», — подчеркнул корреспондент «Известий».

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что следователи допрашивают работников и заключенных ИК-19. По словам источника агентства, устанавливается, как на территорию колонии попали флаги запрещенных организаций, откуда у заключенных ножи, ножницы, мобильные телефоны и компоненты для взрывного устройства. Также следователи проверяют других осужденных на наличие запрещенных предметов.

Захват заложников в ИК-19 произошел 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии. Захватчики объявили себя «моджахедами Исламского государства»*. В течение нескольких часов они удерживали часть сотрудников колонии и осужденных. Свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл».

Радикалами оказались уроженцы Узбекистана Рамзидин Тошев (28 лет) и Темур Хусинов (29 лет), а также уроженцы Таджикистана Рустамчон Наврузи (23 года) и Назирчон Тошов (28 лет). Трое из них были осуждены за торговлю наркотиками, еще один — за непредумышленное убийство в ходе драки.

Нападение было хорошо спланировано — заключенные готовили его заранее, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Во ФСИН подчеркнули, что полного захвата колонии не было — «преступники захватили заложников и заняли одно отдельное помещение на территории колонии».

В ходе штурма четверо нападавших были убиты снайперами, заложники освобождены. Пострадали четверо осужденных, отметили во ФСИН. СК по факту захвата заложников возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников (ч. 4 ст. 206 УК) и дезорганизации деятельности исправительных учреждений (ч. 3 ст. 321 УК).

* Организация «Исламское государство» (ИГ) признана в России террористической и запрещена