В пятницу, 23 августа, в исправительной колонии строгого режима №19 в городе Суровикино Волгоградской области произошел захват заложников заключенными, ставший вторым за лето. Как на захват ИК-19 отреагировали эксперты, журналисты, правозащитники и военкоры — в материале RTVI.

Захватчики ИК-19, объявившие себя «моджахедами Исламского государства»*, в течение нескольких часов удерживали часть сотрудников колонии и осужденных. Свои действия они назвали «местью» за террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл». По данным ФСИН, четверо сотрудников ИК-19 погибли. В ходе штурма четверо нападавших были убиты снайперами, заложники освобождены.

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева:

Как мы думали, что на фоне событий в Ростове будет такая массовая проверка всех учреждений на предмет того, в каких условиях там содержатся, нет ли там особых привилегий у террористов-экстремистов и так далее, но этого не произошло. <…>

У нас нет отдельных специализированных тюрем для людей, которые привлекаются по экстремистским и террористическим статьям. Я считаю, что это не совсем верно, потому что, если бы они появились, то они бы были с усиленным контролем и там хватало бы сотрудников. А сейчас их разбросали по всем учреждениям и контролировать сложно на фоне общей нехватки персонала.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев:

Тема с боевиками, которые создают в зонах джихадистские ячейки, занимаются вербовкой и пропагандой ваххабизма, возникла не вчера. Но кому-то было удобно делать вид, что этого нет. Вероятно, до поры до времени, баланс удавалось сохранять, но с началом СВО, уходом на фронт добровольцев из числа заключенных, и увеличения количества осужденных выходцев из Центральной Азии, ситуация заметно ухудшилась.

Политолог Сергей Марков:

В годовщину гибели [основателя ЧВК «Вагнер» Евгения] Пригожина, который все время хвалил [экс-главнокомандующего Воздушно-космическими силами России Сергея] Суровикина, — мятеж исламистов именно в Суровикино. Это такая случайность — шутка судьбы? Представить себе, что сторонники Пригожина специально организуют мятеж исламистов в Суровикино? Бред. Конечно, это шутка судьбы.

Это показывает, что в местах заключения активно формируются организационные структуры радикальных исламистов и террористов. И руководство спецслужб плохо контролирует там ситуацию.

Традиционно зоны в России делились на Красные и Синие. Красные — там вся власть в руках администрации. Синие — там неформально была власть администрации и криминальных авторитетов. Сейчас появились и Зеленые зоны: там администрация вынуждена делить власть с лидерами радикальных исламистов.

Член СПЧ Марина Ахмедова:

Ни один из этих людей [нападавших] не сидел по террористической статье. И вряд ли был адептом ИГ*. Ну правоверным мусульманином не был точно, раз торговал наркотиками. То есть террористами эти люди стали именно в колонии, там были завербованы. Один из них вообще должен был выйти в ноябре, но свободе предпочел джихад. Теперь-то не выйдет никогда. А это значит, что обработка была мощной. И где? В месте, предназначенном для исправления.

И что получается? У них в колониях — мобильные телефоны, ножи, а это невозможно без взяток. Если их обработали не внутри колонии, а по телефону, то откуда у них телефоны? Все вопросы все равно ведут к ФСИН, которая много лет попустительствовала, позволяла этому зверю кормить саму себя. А теперь этот зверь уже во второй раз за год обращается против нее.

Журналист Ксения Собчак (телеграм-канал «Кровавая барыня»):

Трое террористов были осуждены за наркотики, один за избиение со смертельным исходом. То есть не за терроризм, в перечне экстремистов их тоже нет, а значит где они подхватили религиозный радикализм? В заключении. И тут большие вопросы к ФСИН.

Военкор Сергей Колясников (телеграм-канал Zergulio):

Заметьте, террористами они не были. Они ими стали в колонии.

Военкор Александр Коц:

Два месяца назад я написал буквально следующее. «Это все не отменяет ни элементы безалаберности, ни коррупционную составляющую. Но проблема все-таки системная. И будет очень жаль, если вместо комплексных выводов по оздоровлению Системы просто дежурно накажут пару-тройку рядовых надзирателей. И успокоятся. До следующего раза…»

Ну вот вам и следующий раз. Какие выводы были сделаны после прошлого? И были ли…

Глава запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов:

Меня смущает то, что во всех источниках террористы указаны как уроженцы Таджикистана и Узбекистана, а не граждане этих среднеазиатских республик. Т.е. эти абу-бандиты уже получили российское гражданство? Если да, то на каких основаниях, где и когда?

Тюремные джамааты <…> это очередная российская действительность. «Один раз — это случайность, два раза — это совпадение, а три раза — это уже закономерность». До закономерности остался один шаг. Почему блогеры видят проблему, понимают ее, а в системе не видят и не понимают?

Военный блогер Юрий Подоляка:

Почему произошли в т.ч. и сегодняшние события в ИК № 19? Ключ — отсутствие ответственности. Почему нет ответственности? Потому, что нет идеологии. <…>

И да, проводить добавочные проверки смысла не имеет. Пока сотрудники ФСИНа будут поступать на должность, чтобы заработать на зеках, ничего не поменяется. Хоть 100 проверок добавочных делай.

Журналист Сергей Мардан:

Руководство ФСИН снова придется менять. Необучаемые.

Комментарий тут один. Как службу организовали на месте, так и вышло. Ничего нового.

3 из 4 [предполагаемых террористов] осуждены за наркоту. А сейчас резко типо правоверные. Где они этого набрались? Правильно. В камере. С чьего попустительства? Правильно. Сотрудников.

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Colonelcassad):

Относительно захвата заложников.

Преступников ликвидировать, живые они не надобны. Провести более решительные реформы внутри ФСИН. Вернуть смертную казнь.

Так вижу.

*организация «Исламское государство» (ИГ) признана в России террористической и запрещена