После того, как российские войска взяли под контроль поселок Камышеваха, весь юг ДНР стал российским. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«За прошедшую неделю, согласно заявлениям Министерства обороны Российской Федерации, были освобождены следующие населенные пункты: Первое Мая, Нелеповка и Камышеваха. Следует отметить, что юг республики, и это, получается, зона ответственности группировки войск “Восток”, освобождены все населенные пункты», — сказал он.

Пушилин выразил благодарность всем бойцам группировки «Восток», заявив, что они уже «улучшают свои позиции уже на территории Днепропетровской области, создавая необходимые условия для безопасности наших населенных пунктов».

30 августа о переходе Камышевахи под контроль российских войск сообщило Минобороны России. Глава Генштаба Валерий Герасимов уточнил, что поселок был последним населенным пунктом ДНР в полосе ответственности группировки «Восток».

Он также рассказал, что на текущий момент Россия контролирует 99,7% территории ЛНР (осталось менее 60 кв. км), 79% территории ДНР, 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.

При этом военный эксперт Андрей Марочко заявлял ТАСС, что Камышеваха была «последним оккупированным населенным пунктом на западе ДНР».

«Сейчас под контроль перешло более 30 км границы в данном районе. Это стык Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области», — сказал он.