Боевые действия на Украине будут продолжены, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов 30 августа на заседании по итогам весенне-летней кампании 2025 года. Видеозапись и тезисы его выступления публикует Минобороны.

«Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск (сил) будет продолжено ведением наступательных действий. Сегодня уточним задачи группировкам войск на направлениях на осенний период», — подчеркнул Герасимов.

По словам главы Генштаба, «стратегическая инициатива полностью находится у российских войск» — они продолжают «безостановочное наступление практически по всей линии фронта». С марта под контроль России перешло более 149 населенных пунктов, 13 из них — в Сумской области, еще семь — в Днепропетровской области, сообщил он.

Кроме того, Герасимов уточнил, что под контролем российской армии находится 99,7% ЛНР, а также более 70% территорий ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Глава Генштаба утверждает, что практически полностью блокирован город Купянск — там работает группировка войск «Запад», которая «освободила около половины его территорий».

За лето под контроль России перешел и Часов Яр. Части 98-й воздушно-десантной дивизии развивают наступление на запад — в настоящее время они находятся у юго-восточных окраин Константиновки, указал Герасимов. Активные боевые действия также ведутся на рубцовском, красносельском, северском, александро-калиновском, ореховском и других направлениях.

Удары по военным объектам

Помимо этого, российские войска продолжают наносить «массированные огневые удары» по объектам военно-промышленного комплекса Украины. За весну и лето атаки были совершены по 76-ти таким предприятиям. Как отметил Герасимов, приоритет отдается поражению заводов по производству ракетных комплексов и дронов большой дальности. Также российская сторона наносит удары по объектам на военных аэродромах.

Согласно анализу Генштаба, украинская армия бросила силы на замедление наступления противника и понесла при этом «большие потери». В результате ВСУ «вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для «затыкания дыр»».