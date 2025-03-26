Президент России Владимир Путин предложил главе Оренбургской области Денису Паслеру стать временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Кремль. Новости».

«Хочу Вам предложить и попросить Вас вернуться в родные для Вас места, где Вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», — сказал Путин Паслеру и поинтересовался, как тот видит перспективы развития региона.

В ответ Паслер попросил у Путина несколько месяцев на подготовку для работы в новом регионе. Кроме того, Паслер поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что готов приложить все усилия для работы в Свердловской области.

Свердловскую область с 2012 года возглавлял Евгений Куйвашев, куда он перейдет — неизвестно.

Временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области предложено стать главе правительства ДНР Евгению Солнцеву.

О том, что в Кремле обсуждают замену губернаторов Оренбургской и Свердловской областей Дениса Паслера и Евгения Куйвашева в середине марта писал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и руководству «Единой России». При этом, по словам собеседников издания, для Паслера это будет «не негативная отставка, а, скорее, повышение».

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