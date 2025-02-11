Погибший 2 февраля в Курской области командир добровольческого отряда «Тигр» вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов указом президента Владимира Путина посмертно награжден званием Герой России. Об этом на церемонии прощания с Ефремовым и его сослуживцем Александром Иваровским сказал глава Приморского края Олег Кожемяко, пишет «Ъ».

По словам губернатора, Иваровский и погибший 2 февраля боец отряда «Тигр» Сергей Дмитриев посмертно награждены орденом Мужества.

Прощание проходит в холле здания регионального правительства. Несколько сотен человек выстроились в очередь, чтобы почтить память погибших.

Ефремов и Иваровский будут похоронены на Морском кладбище Владивостока. Прощание с Дмитриевым пройдет 12 февраля.

О гибели своего заместителя, курировавшего внутреннюю политику региона, губернатор Приморья сообщил 2 февраля. По словам Кожемяко, Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания.

Глава региона назвал погибшего незаурядным и отзывчивым человеком «с большим, добрым сердцем». Кожемяко напомнил, что вице-губернатор был первым командиром добровольческого отряда «Тигр», сформированного летом 2022 года на базе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

После вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область Ефремов вместе с бойцами «Тигра» отправился в приграничный регион для участия в боях.

«Когда враг вторгся в курскую землю, он собрал всех тех ребят, с кем он служил когда-то, будучи непосредственно в морской пехоте, с кем учился в Рязанском десантном училище, с тем, чтобы пойти защищать нашу родную землю от врага», — отметил губернатор Приморья.

За свой вклад в службу вице-губернатор награжден Орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени. Ефремову также присвоены звания Героя Приморья и Героя Донецкой Народной Республики (ДНР).