Президент России Владимир Путин 13 мая провел первое оперативное совещание с Советом безопасности после кадровых перестановок в руководстве этого органа, сообщили в пресс-службе Кремля. В качестве секретаря Совбеза в совещании впервые принял участие Сергей Шойгу.

Главной темой мероприятия стало налаживание отношений с новыми независимыми государствами, возникшими на территории бывшего Советского Союза. По словам Путина, это направление остается для России одним из приоритетных во внешней политике.

«Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — отметил глава государства.

Накануне Путин назначил секретарем Совбеза Шойгу, который с 2012 года занимал пост министра обороны. Главой военного ведомства президент предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост первого вице-премьера.

Николай Патрушев, ранее возглавлявший Совбез, перейдет на другую работу. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, о новой должности Патрушева станет известно через несколько дней.

Патрушев принимал участие в оперативном совещании, отмечает агентство РИА Новости. Однако не уточняется в каком качестве он участвовал в мероприятии.

Предыдущее оперативное совещание президента с постоянными членами Совбеза прошло 19 апреля. На встрече обсуждались вопросы, связанные с запасами государственных резервов и улучшением системы оказания помощи населению в борьбе с наркотической угрозой.