Первые контакты представителей Москвы с администрацией президента США Дональда Трампа внушают «определенные надежды». Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

«Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды», — сказал он.

По словам главы государства, есть «встречный настрой» на работу по восстановлению межгосударственных отношений и решению «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре». Он отметил, что эти проблемы «спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы».

Американская сторона демонстрирует «прагматизм, реальный взгляд на вещи» и желание отказаться от стереотипов, «мессианских, идеологических клише своих предшественников», заявил Путин. Подобные установки, по его словам, привели к кризису всей системы международных отношений.

Путин связал «сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте» с результатами, которые продемонстрировали российские военные.

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, — мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, — мирным путем», — заявил президент.

В то же время Путин отметил, что часть западных элит «настроена на сохранение нестабильности в мире».

«Эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», — отметил он.

Путин призвал ФСБ продолжать системную работу по всем профильным направлениям, включая борьбу с международным терроризмом. «Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами», — сказал он.

О том, что Москва сделала первый шаг для возобновления совместной работы с США, Путин заявил 19 февраля, после переговоров делегаций двух стран в Эр-Рияде. Он отметил, что первостепенное значение в этом процессе уделяется «ситуации с украинским направлением». По словам Путина, целью прошедшей встречи было восстановление двусторонних отношений между странами и повышение доверия.

«Как мне сказали наши участники, это, с американской стороны, совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса. Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом», — сказал президент.

27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств.