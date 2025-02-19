Российская сторона сделала первый шаг для возобновления совместной работы с США по разным направлениям, включая Ближний Восток. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя прошедшие переговоры между Москвой и Вашингтоном, прошедшие в Эр-Рияде, пишет ТАСС.

«Мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы [улучшить сотрудничество] по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес. Это и Ближний Восток в широком смысле этого слова, имея в виду [ситуацию] в Сирии, палестино-израильское урегулирование и так далее. Там очень много вопросов, в решение которых вовлечены и Соединенные Штаты, и Российская Федерация», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что первостепенное значение уделяется «ситуации с украинским направлением». Он также положительно оценил переговоры и назвал их целью восстановление двусторонних отношений между странами и повышение доверия.

«Как мне сказали наши участники, это, с американской стороны, совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса. Без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом», — заявил Путин.

Он также рассказал о том, что в ходе встречи делегаций двух стран обсуждались также вопросы экономики и сотрудничества в космосе.

«У нас есть и другие вопросы, и экономика, и наша совместная работа на мировых энергетических рынках. [Также] космос, конечно, ведь, несмотря на все проблемы этих трех лет, продолжается работа в космосе. На МКС работают как американские астронавты, так и российские космонавты. Работа продолжается, и перспективы есть хорошие. И все это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения», — добавил президент.

Глава государства также сообщил, что планирует в ближайшие дни связаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, чтобы выразить благодарность за помощь в организации встречи представителей России и США.

«Хочу от души поблагодарить руководство Саудовской Аравии, короля Саудовской Аравии, наследного принца — за то, что они не только любезно предоставили площадку Эр-Рияда для проведения встреч между Россией и США на высоком уровне, но и создали такую очень доброжелательную обстановку», — сказал он в ходе встречи с журналистами на заводе по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Ранее президент США Дональд Трамп также дал позитивную оценку прошедшим переговорам и заявил, что теперь он «намного более уверен» в достижении соглашения об урегулировании конфликта между Россией и Украиной.