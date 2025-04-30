Граждане Франции участвуют в специальной военной операции на стороне России в составе подразделения «Нормандия-Неман», сообщил российский президент Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые». О чем он еще говорил — в материале RTVI.

О французах на СВО:

Некоторые граждане Французской Республики вместе с нашими бойцами в зоне специальной военной операции воюют плечом к плечу и назвали свое подразделение, как их деды и прадеды — «Нормандия-Неман». Важно то, что всегда были люди, которые разделяли и сегодня разделяют наши принципы, ценности. Люди, которые вместе с нами.

О переименовании Волгограда в Сталинград:

Надо все-таки выяснить отношение к этому большинства жителей сегодняшнего Волгограда. Я подумаю. Логика в этом совершенно точно есть. Если деидеологизировать название, насколько это возможно, то, конечно, это (название) связано с Победой.

О роли России во Второй мировой войне:

Это, безусловно, триумф нашего народа, триумф советского народа и российского народа. Может быть, и в первую очередь российского народа, потому что если посмотреть по количеству потерь. <…> Потери РСФСР составили около 70%. Все народы Советского Союза внесли огромный вклад, никто себя не жалел, все работали на общую Победу, но, конечно, Российская Федерация в силу её масштабов внесла, конечно, максимальный вклад в эту Победу. <…> Это праздник практически для каждой нашей семьи, потому что при таких огромных потерях — для всего Советского Союза это было 27 миллионов человек, точно пока и не сосчитано, но ясно, что это коснулось почти каждой семьи.

О ситуации в Курской области:

По словам президента, разрозненные группы украинских военных по два-три человека ещё сидят «по щелям и в подвалах» и прячутся «в перелесках», но в целом ВСУ «вышибли из Курской области». Украинские солдаты просят своё командование об эвакуации, но эвакуировать их оттуда невозможно, поэтому «им предлагают сдаться», заявил Путин. Некоторых пленных бойцов ВСУ российские солдаты отправляют обратно к сослуживцам, «которые где-то ещё сидят», с предложением сложить оружие: «Не единичный случай», — рассказал глава государства.

О дедовском письме:

Путин вспомнил историю о письме, которое во время Великой Отечественной войны его дед написал своему сыну. По словам президента, его дед был деревенским человеком и писал с ошибками, но к сыну в письме обращался на «вы». Он сообщал, что жена умерла у него на руках от пулевого ранения в живот.

«Она понимает, что умирает, а ему говорит: “Не плачь, не расстраивай меня”. Умирая, думает о нем. Невероятно просто. А в конце вывод: “Бейте гадов”», — процитировал глава государства это письмо, о котором уже рассказывал осенью 2023 года.

Из этой истории Путин сделал вывод о том, что у него в генах есть дедовский героизм. «Ведь когда нам с вами говорят, кто-то рассказывает о своих дедушках, бабушках, а мы, вы, я, все остальные миллионы граждан России воспринимают это как часть самих себя. Но если мой отец, если мой дед, прадед был таким героем, значит, где-то в генах и у меня это есть», — заявил президент.

Об отношениях с Западом:

Сейчас ситуация сложнее, чем тогда [во времена Великой Отечественной войны] — белое и черное, красное и коричневое. <…> У меня сомнений нет, что у нас рано или поздно отношения с Европой восстановятся — это безусловно.