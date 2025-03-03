Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким трехкратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, который умер в возрасте 49 лет.

В своем заявлении глава государства назвал Сайтиева «легендарным» представителем отечественной школы вольной борьбы.

«Все, кто знал Бувайсара Хамидовича, искренне уважали его не только как талантливого спортсмена, но и как яркого, неординарного, целеустремленного человека», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Светлая память о Сайтиеве навсегда сохранится в сердцах его родных, близких, друзей и товарищей по команде, отметил президент.

Бувайсар Сайтиев умер в одной из московских больниц, куда его госпитализировали 2 марта. Телеграм-канал Baza со ссылкой на брата спортсмена сообщил, что олимпийский чемпион мог «случайно выпасть» из окна своей квартиры.

Вдова Сайтиева Индира, которой не было дома в момент смерти мужа, заявила, что не знает причин произошедшего, пишет ИА Регнум.

«Говорят, выпал из спальни. У нас там не открываются окна. Он всегда там пытался посмотреть, почему они не открываются. Я тоже смотрела, я не знаю. Я не видела, не могу утверждать, что он делал то-то и то-то», — сказала она.

Как уточняет ИА Регнум, семья Сайтиевых проживает в пятикомнатной квартире на втором этаже в доме на Минской улице в Москве.

В разговоре с «МК» Индира Сайтиева сказала, что ее муж при падении получил «не такие сильные» повреждения — травму таза и переломы ребер.

Издание предположило, что Сайтиев «не вполне отдавал себе отчет в том, что делает». Борец страдал серьезным заболеванием легких и принимал сильные обезболивающие лекарства, пишет «МК».

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем телеграм-канале, что у Сайтиева были проблемы с сердцем. По его словам, в последнее время спортсмен проходил лечение в одной из московских больниц.

Сайтиева похоронят в Хасавюрте, сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, но не уточнил дату похорон. «Церемонии прощания не будет по религиозным соображениям», — сказал он.