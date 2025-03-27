США рассматривали возможность присоединения Гренландии еще в XIX веке, поэтому считать заявления нынешней американской администрации на этот счет экстравагантными «глубоко ошибочно». Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

«Знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — сказал Путин.

По его словам, США еще в 60-е годы XIX века рассматривали «возможность аннексии» Гренландии и Исландии, но конгресс не поддержал эту идею. Покупку Аляски, которая произошла в тот же период, американские газеты высмеивали и называли безумием, «поэтому предложение по Гренландии провалилось», отметил президент.

Однако сегодня приобретение Аляски и деятельность президента США Эндрю Джонсона, при котором это случилось, «наверняка оценивается оценивается в самих Соединенных Штатах совсем иначе», предположил Путин.

Он добавил, что попытки США получить Гренландию продолжались и позже. По словам Путина, в 1910 году была подготовлена трехсторонняя сделка по обмену территориями между США, Германией и Данией. Гренландия должна была отойти Вашингтону, но соглашение сорвалось. Во время Второй мировой войны США разместили в Гренландии военные базы для защиты от нацистов, а после войны предложили Дании выкупить острова, продолжил Путин.

«Словом, речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше на системной основе продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике», — подытожил президент.

Он добавил, что отношения между Гренландией и США не имеют отношения к России, однако выразил беспокойство в связи с действиями НАТО.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов. Они отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия «никогда никому не угрожала в Арктике», но внимательно следит за развитием ситуации и выстраивает «адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности Вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры».

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого срока на посту неоднократно говорил о желании присоединить Гренландию, в том числе путем покупки острова. Став президентом во второй раз, он снова поднял эту тему. Сейчас Гренландия является автономией в составе Дании.

В начале марта там прошли парламентские выборы, на которых победили сторонники постепенного обретения независимости от Дании. Вскоре после этого Трамп не исключил аннексии Гренландии, добавив, что США может нарастить свое военное присутствие на острове.