До 4 млн рублей увеличен размер разовой выплаты участникам военной операции на Украине, которые получили ранение, повлекшее за собой инвалидность. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, выплата в размере 4 млн рублей осуществляется с учетом единовременной выплаты, произведенной при получении этого увечья.

Если ранение, повлекшее инвалидность, было получено бойцом с 24 февраля 2022 года до даты вступления этого указа в силу, то единовременная выплата будет производиться фондом «Защитники Отечества» с учетом единовременной выплаты. Документ вступает в силу с 14 ноября.

Накануне Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты отдельным категориям лиц, получившим увечья. Размеры пособий он поручил определить правительству.

Согласно постановлению кабмина, военнослужащие с тяжелыми ранениями будут получать единоразовую выплату в размере 3 млн рублей. К тяжелым относят травмы, которые предоставляют опасности для жизни и здоровья, а также «способны вызвать умеренные или значительные нарушения функции поврежденного органа».

Бойцы с легким ранениями будут получать по 1 млн рублей. Речь идет о солдатах, которые получили увечья, вызывающие незначительные анатомические и функциональные нарушения, «приводящие к временной потере способности исполнять обязанности военной службы на срок не менее семи суток».

При иных травмах солдаты будут получать выплаты в размере 100 тыс. рублей. В правительстве объяснили, что такая дифференциация позволит «оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы».