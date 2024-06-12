Президент России Владимир Путин включил министра обороны России Андрея Белоусова в состав Совета безопасности в качестве постоянного члена. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Включить в состав в качестве постоянного члена Совета Безопасности Российской Федерации Белоусова А.Р.», — говорится в тексте документа.

Из него же следует, что свое место в Совбезе сохранит Николай Патрушев, который продолжит заседать там в качестве помощника президента.

Кроме того, Путин внес изменения в наименование должности Сергея Шойгу в этом конституционном совещательном органе — ранее он заседал там в качестве министра обороны, теперь же Шойгу занимает пост секретаря Совета безопасности.

После инаугурации, которая прошла 7 мая, президент России назначил Андрея Белоусова, бывшего вице-премьера страны, министром обороны. На встрече с командующими войсками военных округов 15 мая президент объяснил перестановки в руководстве военного ведомства необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны.

Тогда же стало известно, что Шойгу перейдет в Совбез, а Николай Патрушев станет помощником президента.

В начале июня Андрей Белоусов уже присутствовал на заседании Совета безопасности. При этом, как обращали внимание СМИ, на тот момент он не значился на сайте Кремля в качестве постоянного члена этого совещательного органа.

Денис Волин