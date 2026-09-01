Президент России Владимир Путин не согласился с позицией премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сказал, что Ереван не выходит из Евразийского экономического союза, так как не заявлял об этом. Разговор состоялся на встрече лидеров на полях саммита ШОС в Бишкеке 1 сентября.

По словам Путина, принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку одновременное членство в двух объединениях невозможно.

«По главному вопросу позволю себе с вами всё-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо», — сказал Путин.

В начале встречи президент России назвал стремление Армении в Евросоюз естественным и законным правом страны и народа и подчеркнул, что решение о дальнейшем политико-экономическом курсе должен принимать армянский народ. При этом он отметил, что членство в ЕС создаст сложности для пребывания Армении в ЕАЭС и приведет к потере торговых преимуществ на рынке объединения.

Путин сослался на данные о росте армянской экономики за годы участия в ЕАЭС: по его словам, ВВП Армении вырос почти втрое — с 10,6 миллиарда долларов в 2015 году до 29,2 миллиарда по итогам 2025-го, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз и сейчас занимает около 36 процентов внешнеторгового оборота республики.

Президент напомнил, что ранее поддержал предложение Пашиняна вынести вопрос о европейском курсе Армении на референдум, и попросил армянскую сторону определиться с решением как можно быстрее.

Встреча стала первой личной для Путина и Пашиняна после парламентских выборов в Армении. Ранее Пашинян говорил, что Ереван осознает невозможность одновременного членства в ЕАЭС и ЕС, а на встрече с Путиным 1 апреля 2026 года российский президент уже подчеркивал, что находиться в таможенном союзе с Евросоюзом и в ЕАЭС одновременно нельзя.