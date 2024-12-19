Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского о ситуации на Ближнем Востоке и Южном Кавказе сбываются, так как были основаны на анализе и реальных знаниях. Так президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, сбудутся ли другие «предсказания» покойного политика.

«Я, естественно, был знаком хорошо с Владимиром Вольфовичем. Он не предсказатель, он не был предсказателем. Он любил эпатаж и с удовольствием, эффектно занимался этим. Но он был человеком очень эрудированным и очень хорошо подготовленным», — сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Путин напомнил, что Жириновский был специалистом и экспертом по Ближнему Востоку.

«И все, что он говорил, сбывается, действительно — потому что он говорил это на основе анализа того, что происходило и в нашей стране, и в мире, и прогнозировал развитие ситуации. И это сбывается, действительно. Но это именно прогноз, основанный на реальных знаниях и на том опыте, который у него был как у специалиста», — пояснил президент.

Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года в возрасте 75 лет. В ноябре Путин подписал указ о праздновании в 2026 году юбилея основателя ЛДПР.

Дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко в разговоре с RTVI выступала «категорически против того», чтобы ее отца называли пророком.

«Согласно Евангелию, в библейском смысле слова и понимании, пророк — это богоизбранный человек, которому сам Господь приоткрывает завесу будущего. Естественно, никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину, и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это было исключительно все связано с его личными данными», — сказала она.

Боцан-Харченко также выразила уверенность в том, что прогнозы Жириновского «и дальше будут сбываться».

В мае 2018 года Жириновский заявил, что «всем бывшим советским республикам <…> пора возвращаться домой». «Мы не будем снова давать название СССР. Название есть уже — Российская Федерация. Федерация по-русски — объединение. Вот пусть вступают напрямую в Российскую Федерацию. Тбилисская губерния, Ереванская, Бакинская, Киевская и т.д. Добровольно — никого принуждать не будем», — сказал политик.

В 2019 году Жириновской сделал прогноз о ситуации на Ближнем Востоке, где, как он говорил, назревали события, которые могут послужить началом новой глобальной войны. «К 2024 году там развернутся такие события, что все вообще забудут, что такое Украина. Дело идет к третьей мировой войне. И Иран — это не Вьетнам, и не Северная Корея, и не Косово. Здесь будут самые страшные события», — приводит слова политика NEWS.ru.