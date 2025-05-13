При отсутствии прогресса в урегулировании на Украине США готовы ввести против России «самые жесткие» санкции, чем когда-либо ранее. Об этом спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил Fox News в преддверии переговоров по Украине в Стамбуле 15 мая.

По словам Келлога, в первую очередь речь идет об ограничениях против Банка России и перевозчиков российской нефти. Конгресс США уже приступил к рассмотрению соответствующего закона, под ним подписались более 70 сенаторов, добавил он.

«Мы предупредили об этом президента Путина. Послушайте, ситуация становится очень серьезной. Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели раньше», — подчеркнул Келлог.

Евросоюз также готов «существенно ужесточить» санкции против России, если прогресс по урегулированию на Украине не будет достигнут на этой неделе, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, рассматривается введение ограничений в таких сферах, как энергетический сектор и финансовый рынок.

«Теперь все зависит от Путина, примет ли он это предложение о переговорах и согласится на прекращение огня. Мяч полностью на стороне России», — сказал Мерц.

Канцлер также заявил о готовности оказывать Украине военную помощью «в течение многих лет», если конфликт не прекратится.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от США и ЕС «самого сильного пакета санкций» против России, если Владимир Путин не приедет в Турцию на переговоры.

Возможное введение новых санкций обсуждалось 13 мая на встрече российского президента с членами организации «Деловая Россия». Ее руководитель Алексей Репик заявил, что запугать экономический сектор введением «сотых-пятисотых пакетов санкций не выйдет».

Путин согласился, что «пугаться нельзя», потому что «кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет».

«Но понимать, что может происходить, обязательно нужно, и надо быть готовыми к любым действиям наших возможных будущих недоброжелателей. Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки, — извините, пожалуйста», — сказал он.

Чего США ждут от стамбульских переговоров

Кит Келлог выразил надежду на «отличную» встречу в Стамбуле и на личный визит туда президентов России и США. По мнению спецпредставителя Трампа, достичь мира можно «довольно быстро, если все три лидера сядут и поговорят».

«Если он [Трамп] появится, если там будет Зеленский и появится Путин, я думаю, мы гораздо ближе к соглашению, чем многие думают», — убежден Келлог.

По его словам, в первую очередь США рассчитывают на 30-дневное прекращение огня, после чего можно будет продолжить мирные переговоры и перейти к вопросу территорий.

«Первое, чего мы хотим добиться, — это всеобъемлющего прекращения огня: в воздухе, на море, на суше и в инфраструктуре. Далее мы переходим к территории», — сказал Келлог.

Он пояснил, что речь идет о пяти регионах — Крыме, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также, по словам Келлога, планируется обсудить, «кто будет управлять» Запорожской АЭС. США «неоднократно заявляли, что окажут содействие» в запуске электростанции, отметил спецпосланник Трампа.

Кроме того, переговоры затронут возвращение «пропавших без вести» детей и членство Украины в НАТО. По словам Келлога, Вашингтону «неприятно говорить это Украине», но ее вступление в альянс «может произойти не в ближайшем будущем».

США также намерены обсудить присутствие европейских «сил обеспечения устойчивости» к западу от Днепра. По словам Келлога, в миссии могут быть задействованы военные из Франции, Германии, Великобритании и Польши.

Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя слова Келлога, заявил, что Варшава «не отправляет и не будет отправлять» своих солдат на Украину в составе возможных миротворческих сил. Никаких переговоров по этому вопросу не ведется, подчеркнул он.

«Каким должен быть мир, очевидно, является предметом переговоров, он не будет идеальным. Так никогда не бывает. Но будут какие-то компромиссы, и мы это полностью понимаем», — заявил Келлог.

С предложением провести в Стамбуле 15 мая прямые переговоры с Украиной выступил президент России. Путин заявил, что Россия настроена на «серьезные переговоры», смысл которых в устранении первопричин конфликта и выходе на установление долгосрочного прочного мира «на историческую перспективу».

Путин не исключил, что на этих переговоров могут быть достигнуты «новые перемирия» и прекращение огня. Он подчеркнул, что имеется в виду «реальное» перемирие, которое соблюдалось бы Украиной и было бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру, «а не прологом» к продолжению конфликта «после довооружения, доукомплектования ВСУ и лихорадочного рытья окопов и новых опорных пунктов».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к личной встрече с Путиным в Турции и сделает все, чтобы она состоялась. При этом он дал понять, что, если российский президент не приедет в Анкару или Стамбул лично, Киев будет рассматривать это как «финальную точку» и неготовность Москвы к завершению конфликта. В Кремле визит Путина в Турцию 15 мая не анонсировался. Состав российской делегации на предстоящих переговорах пока не разглашается.