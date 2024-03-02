В Ломоносовском районе Ленобласти сработали средства ПВО, поразив воздушные цели над акваторией и побережьем Финского залива, написал в своем телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко. К следующему сообщению губернатор приложил видео работы противовоздушной обороны, добавив, что «жертв и разрушений нет».

Ранее СМИ сообщали, что жители районов города Ломоносова рядом с портом Бронка, а также население Кронштадта, деревень Малая Ижора, Большая Ижора и Пеники слышали два взрыва с небольшим интервалом. Некоторые утверждали, что «после хлопков видели зарево и искры в небе».

Петербургское издание «Фонтанка» писало, что рядом с аэропортом Пулково «разворачивают» самолеты. Вскоре Росавиация подтвердила, что в районе авиагавани введен в действие план «Ковер», предполагающий временный запрет на отправку и прием воздушных судов. На момент публикации этого материала все ограничения на работу Пулково сняты, аэропорт функционирует в штатном режиме.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в связи с инцидентом в акватории Финского залива находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. «Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — написал глава города в телеграм-канале.

СМИ истолковали посты в телеграм-канале Дрозденко как сообщение о том, что над Финским заливом был сбит беспилотник — предположительно украинский, — который мог быть направлен на атаку порта Бронка. В порту, как и на других объектах прибрежного Ломоновского района, разрушений не зафиксировано.

Утром 2 марта взрыв произошел возле жилой пятиэтажки на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга. В результате в некоторых квартирах были выбиты стекла и вылетели рамы, а на балконах возникло возгорание. Около 100 жильцов были эвакуированы, шестеро из них обратились за медпомощью. Врачи приняли решение госпитализировать 92-летнюю женщину, которая почувствовала себя плохо изза перенесенного стресса. «Фонтанка» писала, что возле дома взорвался украинский беспилотник.