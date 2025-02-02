Грудной ребенок умер в семье из поселка Красная Сопка в Красноярском крае, где в сентябре 2024 года от отравления погибли четверо детей. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба регионального управления прокуратуры.

«Сегодня ранним утром в с. Красная сопка погиб трехмесячный ребенок. Тело обнаружила в кроватке его мать. Предварительно, следов насильственной смерти не установлено <…> Ранее заболеваний диагностировано не было, на учете в медицинских учреждениях не состоял. Со слов матери, ее привычный рацион не менялся», — говорится в сообщении.

Ребенок родился в ноябре 2024 года. В момент отравления мать была на последних месяцах беременности.

По данным прокуратуры, предварительная причина смерти — ребенок захлебнулся рвотными массами, передает ТАСС.

Ведомство устанавливает «причины и условия произошедшего», организована процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК; максимальное наказание — четыре года лишения свободы).

У матери погибшего ребенка не обнаружили признаков отравления, пишет телеграм-канал Shot. По данным канала, предварительно установлено, что смерть не связана с отравлением семьи, которое произошло осенью.

В сентябре 2024 года семья из шести человек после ужина почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. Двое детей умерли в больнице, через несколько часов скончались еще двое. Им было 6-13 лет.

В декабре отцу детей предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК), его оставили под подпиской о невыезде. Экспертиза показала, что причиной их гибели стало попадание в организм компонентов инсектицидного средства (дихлофоса), которым мужчина обрабатывал дом.