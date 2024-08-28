Наиболее эффективным способом противостояния атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) является применение средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом «Инфо24» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил, что российским силам по большей части удается перехватить и сбить дроны противника, но некоторые из них успевают «прорваться» на российскую территорию.

«Сейчас наши специалисты работают над этой проблемой, но я думаю, что наиболее эффективным методом противостояния атакам беспилотников ВСУ является применение средств радиоэлектронной борьбы. Я уверен, что скоро найдется противоядие», — отметил Дандыкин.

По его мнению, удары беспилотников ВСУ 28 августа по нефтебазе в Кировской области была своеобразным ответом на атаки российских сил в ночь на 26 и 27 августа.

В российском Минобороны сообщали о нанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры страны.

Украинские СМИ писали о работе ПВО и взрывах в Киеве, Житомире, Виннице, Харькове, Днепре, Кривом Роге, Луцке и Одессе, а также в Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях и Запорожье.

«Сегодня мы видим, что враг огрызается и он еще достаточно силен. Поэтому нам следует делать выводы, готовиться и помнить, что Запад активно снабжает Украину оружием, в том числе и беспилотниками», — добавил Дандыкин.

Утром 28 августа украинские беспилотники впервые атаковали Кировскую область. Дроны ударили по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич. Этот населенный пункт находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной.