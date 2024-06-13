Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается наделить работодателей правом передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учета. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на уточнение положений, касающихся информационного взаимодействия военных комиссариатов с организациями, в которых работают граждане, состоящие (или обязанные состоять) на воинском учете.

«[Законопроект] предлагает такое взаимодействие организовать в том числе посредством государственной информационной системы — Реестр воинского учета», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Поправки предлагается внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Как отмечает ТАСС, лица, ответственные в организациях за военно-учетную работу, по закону обязаны направлять в военкоматы необходимые сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения. Для этого они могут использовать портал госуслуг, но внесенный Картаполовым законопроект позволяет направлять такие сведения в военкоматы в том числе через реестр воинского учета.

Сведения об уклонении граждан от постановки на воинский учет также можно будет направлять в военкоматы с помощью реестра воинского учета. По действующим нормам руководители организаций могут использовать для этого портал госуслуг.

В апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета, который регламентирует создание единого цифрового реестра военнообязанных, куда будут входить личные и паспортные данные, а также приравнивает электронные повестки к бумажным.

В Минцифры говорили, что единый реестр воинского учета начнет полноценно использоваться только с 2025 года. Замглавы ведомства Олег Качанов объяснял, что это связано с «очень жесткими требованиями с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности». Однако Путин поручил использовать единый реестр военнообязанных и электронные повестки уже во время осеннего призыва 2024 года.