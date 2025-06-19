Ракета Starship взорвалась во время подготовки к десятому летному испытанию на космодроме Starbase в Техасе. Об этом на своей странице в соцсети Х заявила компания миллиардера Илона Маска SpaceX, которой принадлежит ракета.

Испытание проходило вечером 18 июня, инцидент произошло около 23:00 по местному времени (7:00 мск 19 июня). В SpaceX заявили, что корабль подвергся «серьезной аномалии». Причина произошедшего не уточняется.

«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась зона безопасности, и весь персонал находится в безопасности и на связи. <…> Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим их не приближаться к площадке, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности», — сообщили в компании.

По данным The Verge, взрыв произошел примерно через 30 минут после начала загрузки топлива. Степень возможного ущерба, нанесенного испытательному полигону, неизвестна.

Предыдущие три испытания Starship также завершались взрывами. В частности, в январе Маск объяснял, что крушение ракеты во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива. Глава SpaceX отмечал, что после этого инцидента инженеры компании добавят систему пожаротушения и будут проводить дополнительную проверку на наличие утечек.

В октябре 2024 года компании SpaceX впервые удалось вернуть на стартовую площадку прототип многоразовой первой ступени ракеты — Super Heavy. Это произошло в ходе пятого испытания космического корабля Starship. Ракету-носитель первой ступени удалось вернуть на пусковую башню спустя пять минут полета. Сам Starship пробыл на орбите около часа, после чего приводнился в акватории Индийского океана.