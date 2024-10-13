Компания SpaceX миллиардера Илона Маска осуществила пятое испытание космического корабля Starship, в ходе которого прототип многоразовой первой ступени ракеты — Super Heavy — впервые удалось вернуть на стартовую площадку. Об этом сообщается на странице компании в соцсети Х.

«[Система] Mechazilla поймала Super Heavy», — говорится в сообщении.

Ракету Starship запускали с космодрома в Бока-Чика в Техасе в 07:25 по местному времени (15:25 мск). Предыдущие четыре попытки оказались неудачными: космические корабли были уничтожены вскоре после старта или во время падения в море. Как отмечает The Guardian, в этот раз Илон Маск «решил рискнуть».

Super Heavy после отделения от ракеты сел на металлические манипуляторы башни Mechazilla высотой 140 метров, этот способ компания использовала впервые. Решение о посадке в режиме реального времени с ручным управлением принимал руководитель полета. Как объяснили в SpaceX, ракета-носитель и пусковая башня должны были находиться в хорошем состоянии. Если бы их состояние не было стабильным, Super Heavy могла бы упасть в Мексиканский залив.

The Guardian уточняет, что ракету-носитель первой ступени удалось вернуть на пусковую башню спустя пять минут полета. Сам Starship пробыл на орбите около часа, после чего приводнился в акватории Индийского океана.

«Этот день войдет в историю инженерного дела», — заявила Кейт Тайс из штаб-квартиры SpaceX в Хоторне, штат Калифорния.

The Guardian пишет, что до этого один из самых удачных полетов корабль Starship совершил в июне 2024 года. Тогда инженерам впервые удалось мягко посадить первую ступень и сам корабль в воды Мексиканского залива и в Индийский океан.

Инженеры хотели проверить способность как ускорителя Super Heavy, так и корабля Starship совершать маневры для осуществления мягкой посадки в будущем. Несмотря на невключение одного из 33 двигателей Raptor, ускоритель успешно стартовал, отделился от корабля, повторно включил двигатели и совершил мягкую посадку в воды Мексиканского залива.

Спустя некоторое время мягкое приземление в воды Индийского океана совершил и сам Starship.