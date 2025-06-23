Врио главы Суджанского района Курской области Юрий Дмитрюков сложил свои полномочия спустя полгода после назначения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в ходе заседания областного правительства.

Юрий Дмитрюков, занявший пост врио главы Суджанского района в декабре 2024 года, 20 июня принял решение об отставке, заявил Хинштейн. Новым врио главы района назначен руководитель волонтерского центра «Патриот» Алексей Спиридонов.

«Думаю, что для многих жителей и района, и других районов приграничья Алексей Спиридонов хорошо известен. До последнего времени он возглавлял АНО «Патриот», непосредственно занимался эвакуацией наших людей, оказанием им помощи, рисковал собой, проявил себя во всех смыслах как человек очень достойный и самоотверженный», — отметил Хинштейн.

Врио губернатора высказал мнение, что кандидатура Спиридонова «более, чем адекватна» масштабным задачам по восстановлению и текущим вызовам, с которыми столкнулся регион, а также ситуации, сложившейся в Суджанском районе. Он оценил ее как «самую сложную из всех наших районов приграничья».

«Хорошо знает специфику ситуации в приграничье в целом и в Судже в частности. Никак не аффилирован ни с какими внутренними группами влияния, пользуется авторитетом, который заслужил не в кабинете и не на сцене, а под пулями и под дронами», — пояснил Хинштейн.

Он уточнил, что Спиридонов будет занимать должность врио главы района до окончания конкурсных процедур во второй декаде июля.

В марте Хинштейн выступил с критикой в адрес Дмитрюкова из-за «пассивности» в вопросе выдачи жилищных сертификатов жителям Суджанского района, чьи дома понесли ущерб в ходе боевых действий. По словам замглавы региона Владимира Базарова, отсутствие активности со стороны Дмитрюкова задержало работу по составлению перечня жилых помещений, который планировалось передать в федеральные органы.