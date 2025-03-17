Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал исполняющего обязанности главы Суджанского района Юрия Дмитрюка за пассивность при выдаче жилищных сертификатов. Об этом врио главы региона написал в своем телеграм-канале.

«Это возмутительно, когда правительство страны и региона делает все, чтобы помочь людям, а местные власти эту работу проваливают. Если подобная пассивность продолжится, за это придется отвечать», — отметил Хинштейн.

По его словам, за прошлую неделю было сформировано всего 22 дела по предоставлению жилищных сертификатов жителям Суджанского района, чье жилье пострадало в результате боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он добавил, что всего за неделю в Курской области было выдано 116 сертификатов.

Согласно отчету врио заместителя губернатора Владимира Базарова на заседании правительства региона, на сегодняшний день выдан 7131 жилищный сертификат, а также согласован список на получение еще порядка 2,7 тыс.

«Мы заканчиваем предыдущий перечень жилых помещений, который направляли в федеральные органы. И закончить его нам мешает Суджанский район. Не предоставлено 511 учетных дел, все остальные районы отработали», — добавил Базаров.

20 февраля правительство России направило первый транш в 40 млрд рублей для ежемесячных выплат жителям Курской области. Жители региона, потерявшие жилье, будут получать по 65 тыс. рублей ежемесячно до тех пор, пока их дома не восстановят, а населенные пункты не освободят от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Хинштейн сообщал, что куряне, потерявшие свое имущество по причине вторжения ВСУ, начали получать выплаты со 2 марта. По его словам, получатели выплат в 65 тыс. рублей смогут направлять эти деньги на обустройство нового жилья, восстановление личных подсобных хозяйств и «другие цели».

15 марта Минобороны России опубликовало видеозаписи из освобожденной Суджи, в том числе разоренный украинцами магазин сети «Пятерочка», и сообщило о начале работ по разминированию территорий района.

В тот же день Хинштейн объявил о начале «системной работы по формированию стратегии восстановления и развития освобожденных территорий». Он призвал «оставить то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации», и допустил, что это может быть как раз «уже ставшая легендарной» торговая точка сети «Пятерочка».

За последнюю неделю российские военные освободили 30 населенных пунктов в Курской области, которые с момента вторжения украинских войск в августе 2024 года находились под контролем ВСУ. В их числе город Суджа. 12 марта начальник российского Генштаба Валерий Герасимов отчитался, что российские военные освободили более 86% территории приграничного региона, которая ранее была под контролем ВСУ (свыше 1100 из 1268 кв. км).

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что ВСУ переводят боеспособные части в регионы Донбасса, чтобы попытаться удержать наступление российской армии в свете грядущих переговоров.

«Они уже поняли, что сражение за Курск проиграно. Самые боеспособные части они успели вывести из области, а в последние дни они в основном там удерживали мобилизованных и тех, кто входил в территориальную оборону. Боеспособные части, которые они сумели вывести, они перебросят в Донбасс, чтобы удержать хоть какую-то его часть, чтобы потом на переговорах иметь какие-то козыри, возможности для маневра», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Глазунова, теперь эти части будут усиливать донецкое и запорожское направления. Эксперт предположил, что ВСУ равномерно перебросят туда эти части, чтобы удержать то, что осталось, и попытаться притормозить наступление российских войск.