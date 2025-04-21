Отсутствие финансирования безопасности учебных заведений — одна из причин шутингов в американских школах. Об этом «Ленте.ру» рассказал политтехнолог и аналитик Павел Дубравский.

«Главный вопрос — кто за это заплатит. На этом спотыкаются многие инициативы», — сказал эксперт.

Дубравский пояснил, что финансирование мер безопасности учебных заведений входит в компетенции федерального центра, а их реализация — это исключительное право каждого отдельного штата. Эксперт уточнил, что к мерам безопасности относятся установка металлодетекторов, обеспечение охраны в школах, а также тренинги для учителей.

17 апреля в Университете штата Флорида (Florida State University, FSU) в городе Таллахасси произошла стрельба, в результате погибли пять человек и еще четверо получили ранения. Позже выяснилось, что стрелком оказался 20-летний сын действующего заместителя шерифа. У молодого человека был доступ к пистолету матери.