Европейские страны закупают у индийских оборонных предприятий артиллерийские снаряды, которые впоследствии передают Украине, пишет Reuters со ссылкой на представителей предприятий, а также европейских и индийских чиновников. Как утверждают источники агентства, индийская сторона знает об этом, но не предпринимает никаких мер для прекращения поставок, «несмотря на протесты Москвы».

Поставки по такой схеме осуществляются уже более года, говорят собеседники Reuters. По их словам, Москва поднимала вопрос об этом как минимум дважды: на июльской встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, а также на их встрече в Казахстане, которая состоялась в том же месяце.

Как утверждает Reuters, Лавров указал Джайшанкару на то, что некоторые из используемых Украиной боеприпасов были произведены государственными индийскими компаниями. Реакцию главы МИД Индии собеседник агентства не уточнил.

Два источника Reuters в индийском правительстве и два представителя оборонной промышленности сказали агентству, что Индия произвела небольшое число боеприпасов, используемых ВСУ. Один из собеседников уточнил, что речь идет об 1% от общего количества оружия, импортируемого Украиной с начала военной операции. Reuters не смогло установить, были ли эти боеприпасы перепроданы или пожертвованы Киеву европейскими поставщиками.

В частности, индийские боеприпасы на Украину экспортируют Италия и Чехия, утверждают испанский и индийский чиновники, а также бывший топ-менеджер индийской оборонной компании Yantra India.

Неназванный индийский чиновник сказал Reuters, что Нью-Дели следит за ситуацией. Он добавил, что Индия не предпринимала никаких действий по ограничению поставок в Европу.

В январе официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал заявил на пресс-конференции, что индийская сторона не отправляла и не продавала артиллерийские снаряды Украине.

Экспорт вооружения из Индии

В период с 2018 по 2023 годы Индия экспортировала вооружение на сумму чуть более $3 млрд, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). В августе 2024 года индийский министр обороны Раджнатх Сингх заявил, что в прошлом финансовом году оборонный экспорт страны превысил $2,5 млрд — к 2029 году Нью-Дели хочет увеличить этот показатель до $6 млрд.

Согласно таможенным документам, на которые ссылается Reuters, до начала военной операции на Украине три крупных индийских производителя боеприпасов — Yantra, Munitions India и Kalyani Strategic Systems — экспортировали компоненты боеприпасов на сумму $2,8 млн в Италию, Чехию, Испанию и Словению. Агентство отмечает, что в этих странах «оборонные подрядчики вложили значительные средства в цепочки поставок на Украину». С февраля 2022 года по июль 2024-го показатель экспорта вырос до $135,3 млн.

Эксперт по вопросам обороны Индии из Стэнфордского университета Арзан Тарапоре считает, что на поставку боеприпасов на Украину повлияло стремление Нью-Дели расширить экспорт вооружений. Это в свою очередь могло привести к случаям «нарушения прав конечного пользователя», считает собеседник.

Эксперт по безопасности в Южной Азии из Королевского колледжа Лондона Уолтер Ладвиг считает, что эти поставки были выгодны Индии с геополитичпеской точки зрения. По его мнению, это позволяет стране показать партнерам на Западе, что она не «на стороне России» в российско-украинском конфликте.