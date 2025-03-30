Слухи о скором прекращении огня между Россией и Украиной «расслабили» российский тыл. Об этом 30 марта написал член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин в своем телеграм-канале.

«Утром общался с армейскими командирами подразделений БПЛА. Сетуют мужики, что меньше стало помощи от тыла в поставках дронов и иного необходимого на фронте имущества. А в тылу им в ответ: „Мол, чего помогать-то, скоро ж перемирие, а то и конец войне. Вон [президент США Дональд] Трамп уж всё объявил. И так раньше от себя отрывали, всё на сборы фронту отправляли, так уж выдохлись небось… Ждем вас, соколики, скорей домой!“», — рассказал сенатор.

По словам Рогозина, разговоры о скором прекращении боевых действий «многих в тылу расслабили».

«Из-за этой нежданно-негаданно свалившейся на тыл расслабухи помощь фронту стала значительно меньше», — написал он.

Сенатор выразил мнение, что расслабляться сейчас в ожидании перемирия — это «преступление и большая ошибка».

«Война в самом разгаре. Враг крайне силен, помощь ему как США, так и Евросоюза увеличивается. Людские ресурсы у Украины есть, Киевская власть безразлична к потерям ВСУ и будет продолжать гнать на фронт новое пушечное мясо», — указал Рогозин.

Он отметил, что снабжение фронта «в основном налажено», тогда как многие армейские, особенно штурмовые подразделения, нуждаются в поддержке мирного населения.

«Расход на фронте огромный. Экипировка изнашивается быстро. Прицелы, в том числе ночные, — это, считай, расходный материал. То же самое дроны, они как спички расходуются по врагу. Транспорт на этих, так сказать, дорогах ломается постоянно. Да и топливо дрянь», — пояснил член Совфеда, призвав «выключить телевизор» и поддержать армию всем необходимым.

«Надо поднапрячься и проломить фронт. Только так война закончится. Победой, а не заклинаниями телешаманов», — заключил сенатор.

По данным Bloomberg, власти США рассчитывают достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной к 20 апреля. На эту дату в 2025 году выпадает как православная, так и католическая Пасха. В то же время собеседники агентства признают, что заявленный срок может сдвинуться из-за крупных разногласий сторон конфликта.

О том, что 20 апреля было бы подходящей датой для прекращения огня без каких-либо условий, заявил президент Финляндии Александер Стубб, пишет Yle. По его словам, он предложил заключить соглашение о перемирии на Украине в этот день во время разговора с Трампом 29 марта во Флориде.