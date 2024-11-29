Фундаментальные причины ослабления рубля отсутствуют, курс укрепится после того, как перестанут действовать разовые факторы, такие как спекуляции. Об этом заявил журналистам министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя ситуацию с курсом рубля в конце месяца.

«Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом», — отметил министр.

По его словам, в октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года и составлял $11,8 млрд за счет хороших показателей экспорта. Согласно данным Банка России, в целом за 10 месяцев 2024 года торговый баланс на 14% превысил показатели прошлого года.

Вместе с тем Решетников обратил внимание на восстановление импорта и позитивную динамику работы российских компаний-экспортеров. Министр не исключил, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, при чем и в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок.

«За последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас. Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли. (…) Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям», — заявил Решетников.

В то же время, как отметил глава ведомства, в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса. По словам министра, Центробанк принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. Например, уже приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года.

Решетников отметил, что кабмин следит за ситуацией и работает в тесной координации с ЦБ для принятия необходимых решений.

В конце ноября курс рубля на торгах обновил минимум с марта 2022 года, снова став трехзначным. Официальный курс валют ЦБ на пятницу, 29 ноября, установлен на уровне 109,58 руб. за доллар и 116,14 руб. за евро.

Президент России Владимир Путин заявил, что колебания курса рубля обусловлены не только инфляцией, но также платежами в бюджет, ценами на нефть и сезонными факторами. По мнению главы государства, оснований для паники нет.