Запланированные на ближайшие дни концерты Моргенштерна* в Казахстане отменены, сообщил сам артист в Instagram** вечером 5 декабря. Местное издание «Курсив Lifestyle» утверждает, что повлияла «внутренняя политика страны». Представляющий интересы музыканта адвокат Сергей Жорин заявил RTVI, что не знает причин отказа.

«Какие-либо поручения в этой связи мы (адвокаты) пока не получали. О причинах отказа я не знаю. Могу только догадываться, но дождемся официального документа», — пояснил он.

Моргенштерн* должен был дать в Казахстане два концерта — 7 декабря в Алма-Ате и 8 декабря в Астане. «Казахстан отмена», — подписал он видео в сторис, где оповестил поклонников о том, что выступления не состоятся.

«Привет, Казахстан! Сюрприз не удался. Чуда не случилось, поэтому сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся», — обратился артист к своим подписчикам.

Представители клуба The Club Place в Алма-Ате, где должен был выступать Моргенштерн*, сослались на «технические причины» отмены концерта. «Мы являемся только площадкой для мероприятия и не принимаем участие в его организации. Все вопросы относительно проведения концерта уточняйте у организаторов», — говорится в уведомлении, которое опубликовано на сайте клуба.

В компании Concert Prod, которая занималась организацией выступления Моргенштерна* в Казахстане, тоже заявили, что «концерт отменен по техническим причинам».

Представители сервиса Freedom Ticketon сообщили изданию «Курсив Lifestyle», что реализация билетов на концерты артиста остановлена, а уже купленные можно сдать с возвратом стоимости.

Телеграм-канал Mash утверждает, что выступления Моргенштерна* были отменены властями Казахстана, которые не хотят портить дружеские отношения с Россией и имидж собственной страны.

По данным канала, концерты были согласованы с Минкультом Казахстана, потому что без официальных разрешений артист якобы вообще отказывался лететь в страну. Но когда организаторы его выступлений приехали в республику накануне первого концерта, «их встретили правоохранители и объяснили, что разрешение — ошибка».

Это уже второй с начала 2024 года случай срыва концертов Моргенштерна* в Казахстане. В апреле он отменил выступление в Астане, сославшись на соображения личной безопасности. «По моей информации, мне небезопасно быть в вашей стране. Но если кто-то из государства публично даст слово, что со мной все будет хорошо, я приеду хоть с туром. На данный момент я не могу рисковать», — объяснял он весной причину отмены.

В 2023 году было отменено участие Моргенштерна* в фестивале Alga Fest в Бишкеке (Киргизия). Причиной стали многочисленные требования местной общественности, которые дошли до Минкульта и парламента. Власти республики заявили, что творчество артиста противоречит «морально-этическим ценностям».

Рэпер Алишер Моргенштерн* уехал из России в ноябре 2021 года, к тому моменту успев стать фигурантом нескольких дел о пропаганде наркотиков. С мая 2022 года он внесен Минюстом России в реестр иноагентов. Обосновывая присвоение артисту этого статуса, ведомство указало, что в 2020-2022 годах он получил более 29 млн рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd, в том числе за размещение политических постов в Telegram-канале «Не Моргенштерн*». Через своих представителей рэпер пытался оспорить решение Минюста, но суд оставил его в силе.

В мае 2023 года на Моргенштерна* составили административный протокол о нарушении правил деятельности иноагента — отсутствие соответствующей маркировки в публикациях. Впоследствии его еще раз привлекали к административной ответственности по той же статье и присуждали штраф. В 2024 году прокуратура Москвы добилась, чтобы за повторные нарушения на музыканта завели уголовное дело. В ведомстве подчеркивали, что Моргенштерн* на протяжении длительного времени публикует в соцсетях видео и другой контент без иноагентской маркировки.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов

** Деятельность Meta по распространению соцсети Instagram в России признана экстремистской и запрещена