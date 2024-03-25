Золоторудный рудник «Пионер» компании Petropavlovsk с высокой вероятностью затоплен, к такому выводу пришли спасатели, опираясь на результаты разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сказал источник агентства.
Позже собеседник ТАСС сообщил, что прорыв породы в выработке «Пионера» произошел выше отметки, на которой были зарегистрированы горняки.
«По уточненным данным, прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров», — пояснил он.
18 марта на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород, там остались заблокированными 13 горняков.
В оперативных службах 22 марта рассказали, что последнее зарегистрированное местонахождение горнорабочих на руднике находилось на глубине 147 м. Как стало известно накануне, масштаб обвала на руднике превысил изначальную оценку почти в 22 раза, общий объем прорыва горной массы на аварийный участок рудника составил почти 194,5 тыс. куб. м.
25 марта следователи задержали по подозрению в нарушении требований безопасности управляющего директора рудника «Пионер».
«Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ), задержан управляющий директор рудника „Пионер“, — сказано в сообщении ведомства.
По данным СК, спасательные работы продолжаются. О судьбе заблокированных в шахте рабочих до настоящего времени ничего не известно.
Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий по производственной мощности. Его владелец — группа компаний Petropavlovsk. Производство на руднике начали в 2008 году, на нем каждый год добывали 6,7 млн тонн руды.