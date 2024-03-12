Американская разведка установила, что Россия «почти наверняка» не хочет начинать прямой военный конфликт с Соединенными Штатами и НАТО. Об этом говорится в в ежегодном докладе Разведывательного сообщества США.

«Россия почти наверняка не хочет прямого военного конфликта с силами США и НАТО и продолжит асимметричную активность ниже того уровня, который, по ее расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе», — следует из документа.

При этом Вашингтон признает, что Москва остается способным и «устойчивым противником». В частности, Россия продолжит наращивать свой ядерный потенциал для стратегического сдерживания, но также и для достижения целей в случае потенциального конфликта с Соединенными Штатами и НАТО, утверждают в разведке.

Как отмечается в докладе, Россия продолжит использовать ситуацию для продвижения своих интересов и влиять на положение США и их союзников. В разведке уверены, что Москве удастся сохранить рычаги влияния в энергетическом секторе, поскольку в 2023 году она оставалась вторым по величине поставщиком СПГ в Европу.

Укрепление связей России с Китаем, Ираном и Северной Кореей в сфере экономики и оборонного производства может стать серьезным вызовом для стран Запада, отмечают в докладе. Также американская разведка допускает увеличение влияния российских сил на Ближнем востоке и в Африке.

Из документа следует, что доклад составлялся на основе информации, доступной разведке на момент 22 января 2024 года.

В конце февраля глава Пентагона Ллойд Остин допустил столкновение России и Североатлантического альянса в случае поражения Украины. По его словам, если российским войскам удастся победить, то президент «Владимир Путин на этом не остановится» и продолжит военную компанию дальше, на Запад.

Комментируя заявление Остина, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сказал в разговоре с РИА Новости, что «НАТО может ожидать участь Украины, если они продолжат агрессивную политику».

Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. По словам Путина, у России нет каких-либо проблем со странами альянса, но они «искусственно создают проблемы, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь».